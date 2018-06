Beavers bezwingen Stuttgart

Die American Footballer der Biberach Beavers haben in der Oberliga den vierten Sieg in Folge gelandet. Bei den Stuttgart Silver Arrows gewann das Team von Cheftrainer Fabian Birkholz mit 14:10.

Nach dem klaren 41:14-Sieg im Hinrundenspiel gestaltete sich die Partie in Stuttgart bei Temperaturen von weit mehr als 30 Grad als kein leichtes Unterfangen. Im ersten Viertel begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe und so ging es beim Stand von 0:0 in den zweiten Spielabschnitt. Dort vergaben die Beavers zunächst die Möglichkeit, mit einem Fieldgoal zu punkten. Danach zeigte die Stuttgarter Defensive ein erstes Lebenszeichen und fing einen Ball ab. Durch ein verwandeltes Fieldgoal aus knapp 40 Metern gingen die Gastgeber in der Folge mit 3:0 in Führung.

Biberach hatte kurz darauf die passende Antwort parat. Nur zwei Spielzüge waren nötig um den ersten Touchdown durch Tobias Reger zu erzielen. Auch der Extrapunkt wurde sicher verwandelt und so hieß es zur Halbzeit 7:3 für die Beavers.

Im dritten Viertel bot sich das gleiche Bild wie zu Beginn. Die starke Verteidigung auf beiden Seiten machte es der jeweiligen Offensive schwer. Weitere Punkte: Fehlanzeige. Gleich zu Beginn des letzten Viertels erzielte Stuttgart den ersten Touchdown durch einen Lauf in die Biberacher Endzone. Nach gültigem Extrapunkt führte die Heimmannschaft mit 10:7. Doch die Beavers hatten erneut direkt im Anschluss eine Antwort parat. Ein Pass auf Bastian Wieland sorgte zunächst für Unstimmigkeiten auf dem Spielfeld, wurde jedoch als Touchdown für die Biberacher gewertet - 10:13. Biberachs Kicker Michael Klohnert verwandelte den Extrapunkt sicher und baute die Führung der Gäste auf 14:10 aus.

Kurz vor dem Ende kamen die Silver Arrows durch eine Unachtsamkeit der Biberacher noch einmal zehn Meter vor der Endzone der Beavers in Ballbesitz. Dieser brachte aber nichts ein und so blieb es beim Sieg der Biberacher, der dem Team den zweiten Tabellenplatz sicherte.

Viel Zeit zur Erholung bleibt den Beavers nicht, denn schon am Samstag, 12. Juli, steht das Heimspiel im Biberacher Stadion gegen den Tabellendritten aus Böblingen an (16 Uhr).