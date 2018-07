Beamte ermitteln wegen Unfallflucht

In der Tiefgarage bei der Stadthalle ist am Mittwochabend an einem geparkten Fahrzeug ein Schaden von 1000 Euro angerichtet worden. Ein noch unbekannter Verursacher hat im ersten Untergeschoss einen geparkten E-Klasse Mercedes an der hinteren linken Stoßstange gestreift. Unfallzeit war zwischen 17 und 18.15 Uhr. Sollte jemand ein entsprechendes Ein- oder Ausparkmanöver beobachtet haben, wird um Mitteilung an das Polizeirevier Biberach, Telefon 07351/447-0, gebeten.