Beängstigend versus humorvoll

Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind.

Heute schreibt Anke Rauthmann, Kuratorin des Festivals, über die beiden mittellangen Spielfilme „Performer“ und „Störenfrieda“ – zwei Werke junger Filmschaffender, die das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit auf überraschend kontrastierende Art angehen.

Der Film „Performer“ von Oliver Grüttner, einem Absolventen der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB), ist harte Kost, denn er wirft einen verstörenden Blick in die Abgründe von toxischer Männlichkeit. Tim, der kurz vor dem Abitur steht, scheint ein ganz normales Leben mit Partys, Abi-Prüfungen und ersten Dates zu führen. Nachts jedoch dreht er Videos von sich, in denen er seinem Hass auf Frauen freien Lauf lässt und einen Amoklauf am letzten Schultag plant. Fesselnd und beängstigend seziert der Film in langen Einstellungen und mit statischer Kamera, wie ein in seiner Männlichkeit verunsicherter junger Mann gefährlich werden kann. Hochintensiv gespielt von Tilmann Vellguth ist dieser Film ein eindrucksvoller Beitrag zu der Frage, wie es zu Schulmassakern kommen kann.

Demgegenüber steht „Störenfrieda“ von Alina Yklymova von der Filmakademie Ludwigsburg. Der Film spielt in einer Bochumer Bar für Frauen, „FLINTs“, die das junge lesbische Paar Ava und Sasha betreiben. In dieser ganz eigenen Community dürfen sich Frauen vor den Übergriffen des Männlichen geschützt fühlen. Plötzlich taucht Avas Vater Gunther auf, ein gutmütiger Ruhrpott-Kumpel, der übergangsweise bei seiner Tochter wohnen will. Sie gewährt ihm Aufenthalt, und so wandelt Gunther als permanente Zumutung durch ihr klar abgegrenztes Leben.

Das lesbische Pärchen ist wunderbar authentisch gecastet (Katharina Abel, Massiamy Diari), ebenso Thomas Krutmann als lebensfroher Ruhrpott-Kumpel und „Cis“-Papa, der von den „woken“ Gepflogenheiten seiner Tochter und deren Partnerin keine Ahnung hat. Natürlich kommt es fast zum Eklat. Am Ende aber ist die Stimmung versöhnlich, und beide Seiten reflektieren ihre zuweilen diskriminierenden Haltungen zum anderen Geschlecht. Menschenfreundlich, subtil kritisch und auch humorvoll. Punktlandung!

Zu sehen sind „Performer“ und „Störenfrieda“ am 2. November ab 15.45 Uhr im Traumpalast.

