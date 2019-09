Baywa erweitert für 3,5 Millionen Euro

Die Firma Baywa hat am Donnerstag zum Spatenstich in Biberach eingeladen. Für 3,5 Millionen Euro soll in den Oberen Stegwiesen das neue Baustoffkompetenzzentrum entstehen. Auf dem 10 000 Quadratmeter großen Gelände entsteht eine neue Lagerhalle, ein neues Bürogebäude und einiges mehr. Die bestehende Halle wird saniert.

„Wir haben unser Optimum hier erreicht“, sagt Dieter Burger, Baywa-Baustoff-Geschäftsführer der Region. Seit 2015 sei der Um- und Neubau geplant. Nun gehen die Bauarbeiten los und sollen bis Herbst 2020 abgeschlossen sein. Während der Bauzeit soll der laufende Betrieb der Baywa-Filiale in Biberach normal weiterlaufen. „Wir wollen mit diesem Projekt auch neue Arbeitsplätze schaffen“, sagt Harald Boser, Niederlassungsleiter in Biberach und verweist darauf, dass am jetzigen Standort bereits 28 Mitarbeiter beschäftigt sind.

„Die Neubauten entsprechen den heutigen Baustandards und sind offen für weitere Modernisierungen“, sagt Harald Boser. Neben der bestehenden 900 Quadratmeter großen Lagerhalle, wird eine neue 750 Quadratmeter große Baustoffhalle errichtet. Das bestehende Bürogebäude wird abgerissen und durch ein neues Gebäude mit 1 150 Quadratmetern ersetzt. Hier werden neben den Büros, Ausstellungen und Beratungsstellen beheimatet sein. „Diese Ausstellungen sind hochmodern“, erklärt Boser. Auf der restlichen freien Fläche entsteht ein großes Freilager und eine Garten- und Landschaftsbauaustellung, die für Kunden jederzeit begehbar sein wird. Für das Be- und Entladen wird eine 750 Quadratmeter große, überdachte Fläche zur Verfügung stehen. Das Generalunternehmen für das Projekt ist die Firma Grimm aus Maselheim. „Baywa ist ein Partner mit dem wir schon seit Jahren gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, sagt Geschäftsführer Paul Grimm.

„Es ist eine gute und richtige Entscheidung, in Zeiten, in denen die Leute ihr Geld zur Bank bringen, in so ein Projekt zu investieren“, sagt auch Landrat Heiko Schmid. Oberbürgermeister Norbert Zeidler zeigt sich ebenfalls zuversichtlich: „Wir freuen uns für die Stadt. Baustoffe werden in unserer Region immer benötigt.“