Baustetter Serie hält gegen Mietingen

Am 17. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß konnte keines der Spitzenteams gewinnen. Spitzenreiter Mietingen musste sich im Derby gegen Baustetten mit einem 1:1 begnügen, Gutenzell unterlag in Dettingen und der Dritte SV Sulmetingen kam in Reinstetten nicht über ein 0:0 hinaus. Für die Überraschung des Spieltags sorgte der TSV Ummendorf, der beim 1:0-Sieg in Baltringen zum zweiten Sieg kam und nach Punkten wieder zu Reinstetten aufschloss.

SV Mietingen – SV Baustetten 1:1 (1:0). Der Tabellenführer hatte vor rund 500 Derby-Zuschauern einen guten Start. SVB-Keeper Florian Raia konnte gegen Robin Ertle nur zur Seite abwehren, den Abpraller nutzte Christian Glaser (9.) zum 1:0. Die Gäste teilten danach die Räume aber gut auf, ein Kopfball von Nico Schmidberger und eine Reihe von Freistößen brachten jedoch nichts ein. Der SVM hatte vor der Pause eine klare Möglichkeit, Ben Rodloff spielte einen starken Angriff aber in den Rücken von Ertle. Der Aufsteiger hielt die Partie auch nach dem Seitenwechsel offen, mehr Chancen hatte aber die Heimelf. Raia entschärfte einen Distanzschuss von Glaser, Ertle traf nach Rückpass von Bösch aus vier Metern nicht. Auch nach der Gelb-Roten Karte für Josip Roncevic (85.) bewies der Gast Moral und belohnte sich mit dem späten 1:1 durch Manoel Leven (90.+3) nach einem Torwartfehler.

TSG Achstetten – SV Ringschnait 0:4 (0:3). Nach einer munteren Anfangsphase, in der Daniel Krug (12.) eine gute Möglichkeit für die TSG verpasste, hatten die Gäste eine starke Phase, in der die Partie auch frühzeitig entschieden wurde. Martin Sowa (21.), Florian Katein (26.) und Torjäger Manuel Münst (29.) schossen innerhalb kürzester Zeit eine gegen konsterniert wirkende TSG einen sicheren 3:0-Vorsprung heraus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit bemühte sich die TSG um eine Ergebniskosmetik, doch sprang wenig dabei heraus. Die starken Gäste setzten stattdessen den Schlusspunkt, als Florian Uetz (75.) das Spielgerät unter die Querlatte nagelte. Am hochverdienten Sieg des Fünften gab es am Ende nichts zu deuteln.

SV Reinstetten – SV Sulmetingen 0:0. Die Heimelf zeigte sich beim torlosen Remis gegen den Dritten weiter verbessert und blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer. Der SVR hatte überraschenderweise auch etwas mehr Ballbesitz gegen den Tabellendritten und nach fünf Minuten die erste Möglichkeit, als Philipp Kolb nach gutem Zuspiel von Marcel Rau am Gästekeeper scheiterte. Die Gäste hatten bei einem Schuss von Florian Werz in Halbzeit eins noch ihre beste Szene, die Tome Ilievski mit einem Freistoß auf das Tornetz beendete. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte kassierte Daniel Jägg (75.) auf SVR-Seite nach seinem zweiten Foul die Gelb-Rote Karte, die insgesamt wenig überzeugenden Gäste konnten daraus bis zum Schlusspfiff kein Kapital schlagen.

SV Eberhardzell – SF Schwendi 0:1 (0:1). Die Gäste revanchierten sich mit einem humorlosen 1:0-Sieg für die Schlappe aus der Vorrunde. SVE-Keeper Patrick Lerch kam gegen den durchgebrochenen Serkan Tokmak einen Schritt zu spät, den fälligen Elfmeter nutzte Alexander Mayr (24.) zum siegbringenden 0:1. Die Gastgeber waren danach zwar besser im Spiel, konnten sich gegen die in der Abwehr kompromisslos spielenden Gäste nie entscheidend durchsetzen. Auch nach dem Wechsel fand die Heimelf kein Mittel, die Gäste ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die konnten ihrerseits die oft weit aufgerückte Abwehr des SVE nicht entscheidend auskontern, sodass es in der nicht immer guten Partie bis zum Schlusspfiff beim knappen Gästeerfolg blieb.

SV Steinhausen – TSV Kirchberg 2:1 (1:1). Die Gastgeber kamen in der spielerisch wenig überzeugenden Partie wenigstens zum vierten Heimsieg in Folge. Nach einem langen Ball hinter die Abwehr der Gastgeber war Denis Raible (30.) mit sattem Schuss zum 0:1 erfolgreich. Julian Gerner (39.) zeichnete aus spitzem Winkel für den 1:1-Pausenstand verantwortlich. Die Gäste investierten viel in die Partie, kassierten aber durch Florian Kienle (62.), der im dritten Nachschuss erfolgreich war, das 2:1. In der Folgezeit hatten die Gastgeber gegen die nun sehr offensiv ausgerichteten Gäste fast ein halbes Dutzend klarster Konterchancen, die aber alle teils kläglich liegen blieben. Die Gäste bleiben trotz größter Bemühungen bis zum Schluss ohne Erfolg.

SV Baltringen – TSV Ummendorf 0:1 (0:1). Eine Woche nach dem überzeugenden Sieg gegen Ringschnait präsentierte sich der SVB wieder von seiner anderen, schlechteren Seite. Die Heimelf kam während der gesamten Spielzeit mit der defensiven Ausrichtung der Gäste nicht zurecht. Nach einem abgefangenen Freistoß der Heimelf schalteten die Gäste blitzschnell um und kamen durch Timo Ditscher (30.) zum Tor des Tages. In der etwas besseren zweiten Hälfte kamen die Gastgeber vorwiegend durch Freistöße in den Gästestrafraum, die aber alle nichts einbrachten. Oliver Sund hatte für die Heimelf noch die beste Möglichkeit, die Gäste konnten gegen die teils völlig entblößte Abwehr des SVB die Konter nicht sauber abschließen.