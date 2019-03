Baustetten siegt im Aufsteigerduell

Das hinter dem spielfreien Tabellenführer Mietingen platzierte Trio um Sulmetingen, Baustetten und Ringschnait kam jeweils zu seinem zweiten Sieg nach der Winterpause. Für die Überraschung des Spieltags sorgte der SV Reinstetten mit seinem Auswärtssieg in Schwendi. Der TSV Ummendorf blieb beim 0:0 gegen Steinhausen im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, der VfB Gutenzell gab gegen Baltringen in der Schlussphase den Sieg aus der Hand.

SF Schwendi – SV Reinstetten 0:1 (0:1). Die Gäste verdienten sich mit einer kompakten Mannschaftsleistung den vierten Saisonsieg. Marco Matzkat (11.) gelang auf Ablage von Philipp Kolb mit einem 18-Meter-Flachschuss das Tor des Tages. SVR-Keeper Aleksandar Angjelkov lenkte mit den Fingerspitzen einen Kopfball von Serkkan Tokmak an den Pfosten, ein Freistoß von Adrian Matits verfehlte das Ziel. Ins Tempo kamen die SF gegen die gut gestaffelten Gäste aber selten, die durch Karl Hampp und Robin Kammerlander weitere Chancen hatten. Auch nach dem Wechsel agierte die Heimelf insgesamt zu statisch, bei der besten Chance klärte Gästeverteidiger Daniel Steinhauser vor der Torlinie.

SV Sulmetingen – TSV Kirchberg 2:1 (2:1). Die Gastgeber kamen zu einem mühsamen und letztlich glücklichen Heimsieg. Die gut eingestellten Gäste kamen durch Daniel Kohler (2.) zum frühen 0:1, vom Anspiel weg glich der SVS durch Frank Brehm (3.) nach Vorlage von Albert Gashi aber aus. Marco Hagel (23.) markierte mit einem schönen Kopfball nach Flanke von Florian Werz das 2:1. Nachdem Timo Bayer (50.) eine gute Möglichkeit nicht nutzen konnte, zog sich die Heimelf mehr und mehr zurück und die Gäste hatten deutliche Vorteile. SVS-Keeper Christoph Werz (56.) verhinderte mit einer Glanzparade den Ausgleich, eine Verlängerung von Philipp Kohler (TSV) landete nur am Innenpfosten.

SV Baustetten – TSG Achstetten 2:1 (1:1). Die Gastgeber hatten im Aufsteigerduell in den ersten 20 Minuten klare Vorteile, die Gäste gingen aber mit ihrem ersten gefährlichen Angriff durch Marc Müller (27.) in Führung. Aufregung gab es im Gästelager, als ein weiterer Treffer annuliert wurde. Gästekeeper Markus Czerwinka parierte einen Elfmeter von Marcel Schwarzmann (34.), den Ausgleich besorgte Nico Schmidberger (41.) mit einem Schuss in den Winkel. Im ausgeglichenen zweiten Spielabschnitt sorgte Christian Rodi (58.) nach einem schnell ausgeführten Freistoß und Steckpass von Schmidberger für den Siegtreffer. Bes. Vork.: Gelb-Rot Marc Göggelmann (77./TSG).

VfB Gutenzell – SV Baltringen 2:2 (0:0). Die Gastgeber mussten trotz Überzahlspiel in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. VfB-Keeper Benny Poser parierte nach 15 Minuten stark bei einem Freistoß von Furkan Cebici, Florian Walker und Mario Schraivogel hatten nach einer halben Stunde eine VfB-Doppelchance. Ercan Tekin (47.) besorgte auf Pass von Halil Ayan das 0:1, Florian Walker (58.) köpfte eine Ecke von Andreas Höhn zum 1:1 ein. Michael Poser (76.) nutzte einen an Thomas Keller verwirkten Strafstoß zum 2:1, zehn Minuten zuvor hatte der Schütze vom Punkt noch vergeben. Ercan Tekin (90.+3) markierte mit einem 18-Meter-Schuss das 2:2. Bes. Vork: Rote Karte Halil Ayan (77./SVB).

TSV Ummendorf – SV Steinhausen 0:0. Die Gastgeber hatten in den ersten 20 Minuten Vorteile, Matthias Hatzing tauchte zwei Mal allein vor dem Gästetor auf, brachte das Leder aber nicht unter. Nach einer Gelb-Roten Karte für Timo Ditscher (39./TSV) zogen sich die Gastgeber nach dem Wechsel mehr zurück und agierten aus einer an diesem Tag sehr sicheren Abwehr. Gästekeeper Simon Gerner parierte einen Freistoß von Matthias Knupfer sehenswert, gute Offensivaktionen der in Überzahl spielenden Gäste waren an einer Hand abzuzählen. Die gute kämpferische Leistung der Gastgeber wurde schließlich mit einem Punktgewinn belohnt.

SV Ringschnait – Olympia Laupheim II 8:2 (1:1). Die über weite Strecken des Spiels enttäuschenden Gäste aus Laupheim handelten sich neben einer empfindlichen Niederlage auch noch drei Platzverweise ein. Die Gastgeber begannen stark und gingen früh in Führung, lediglich nach dem Ausgleich hatte man einen kleinen Durchhänger. Tore: 1:0, 7:2 Heiko Lerner (3., 87.), 1:1 Raphael Geiger (36.), 2:1 Florian Uetz (51.), 3:1, 4:1 Stefan Grell (65.,67.), 4:2 Robin Dürr (74.), 5:2 Anthony Procopio (75.), 6:2, 8:2 Manuel Münst (80./FE, 90.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Janis Cohn (43.), Rote Karte Dominik Gavric (78.), Georg Depperschmidt (86., alle Olympia Laupheim II).