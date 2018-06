Baustetten schießt sich warm – Inter muss in die Relegation

Der SV Baustetten, Vizemeister der Fußball-Kreisliga A II, hat sich mit einem 6:3-Sieg gegen Burgrieden für sein Relegationsspiel warmgelaufen. Inter Laupheim verliert in Schönebürg und muss als 13. in die Abstiegsrelegation. Mettenberg fertigt Ummendorf II mit 7:0 ab und macht den Sprung auf den zwölften Tabellenplatz. Inter spielt nun am Freitag, 15. Juni, um 18 Uhr in Äpfingen gegen die SGM Altheim/Schemmerberg, Tabellenzweiter der Kreisliga B II, um den Verbleib in der Kreisliga A. Auf vielen Sportplätzen gab es Sommerfußball und Tore satt.

FC Wacker Biberach – TSG Achstetten 2:2 (0:1). Ein gutes und ausgeglichenes Kreisliga-A-Spiel sahen die Zuschauer in Biberach. Obwohl die Heimelf schon mit 0:2 hinten lag, steckte sie nicht auf und kam noch zu einem verdienten Remis. Tore: 0:1 Matthias Mast (7.), 0:2 Tobias Osswald (48.), 1:2 Simon Schulze (74.), 2:2 Benjamin Klamert (79.).

SV Baustetten – SV Burgrieden 6:3 (3:1). Die Gastgeber waren die tonangebende Mannschaft. Vor allem im Spiel nach vorne hatte der SV Baustetten mehr zu bieten. Tore: 1:0 Philipp Schaible (9.), 1:1 Fabian Englert (23.), 2:1 Emil Baur (41.), 3:1, 4:1, 6:3 Christian Rodi (45., 52., 87.), 4:2 Alexander Stehle (62.), 5:2 Klaus Romer (83.), 5:3 Felix Rottmaier (84.). Res.: 4:0.

SG Mettenberg – TSV Ummendorf II 7:0 (5:0). Wie in den Spielen zuvor konnte der TSV Ummendorf II nur in den ersten 20 Minuten mithalten. Mit zunehmender Spieldauer schraubte Mettenberg das Ergebnis hoch. Der Heimerfolg hätte noch höher ausfallen können. Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 5:0 Tobias Guggenmoser (5., 38., 39., 44.), 2:0 Enzo Galvano (35.), 6:0 Enzo Galvano (47./FE), 7:0 Simon Fischer (56.).

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Äpfingen 3:2 (0:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:1 Patrick Wilpert (72., 80., 85.), 2:1 Kevin Glaser (81.), 3:2 Ivan Rapo (86.). Res.: 0:3.

SF Bronnen – SV Schemmerhofen 4:5 (2:3). In einem sommerlichen Fußballspiel ließen beide Mannschaften in der Abwehr die Zügel schleifen. Deshalb war die Partie für die Zuschauer sehr interessant. Der SVS war etwas besser und gewann am Ende verdient. Tore: 0:1, 0:3, 4:4 Kim Joel Lück (5., 34., 82.), 0:2, 4:5 Jochen Scheu (28., 86.), 1:3 Mathias Lebherz (44.), 2:3, 3:3 Tomislav Jauer (45., 48.), 4:3 Philipp Lebherz (81.).

SC Schönebürg – FC Inter Laupheim 3:2 (0:0). Wenige Tormöglichkeiten in der ersten Halbzeit gab es in Schönebürg. Nach dem Wechsel wurde die Partie lebhafter, wobei der SCS mehr Tore hätte erzielen müssen. Tore: 1:0, 3:1 Andreas Häußler (58., 72.), 1:1 Andrija Puljiz (66./FE), 2:1 Tobias Häußler (70.), 3:2 Denis Degraf (90.+3). Res.: 6:1.

SV Laupertshausen – SV Mietingen II 1:1 (1:0). Der SV Laupertshausen, der frühzeitig in Führung ging, versäumte es, den Vorsprung auszubauen. In der zweiten Halbzeit waren die Gäste die bessere Mannschaft und kamen noch zum verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 Christian Kesenheimer (5.), 1:1 Jonas Meyer (86./FE). (ab)