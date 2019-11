Baustetten im Verfolgerduell in Dettingen

Der erste Rückrunden-Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß am Sonntag, 17. November, verspricht einiges. Tabellenführer SF Schwendi könnte in Gutenzell beim Derby einen schweren Stand haben. Die Partie des Dritten SV Dettingen gegen den Vierten SV Baustetten steht im Blickpunkt. Der SV Ringschnait will bei Schlusslicht Olympia Laupheim II um 15.30 Uhr in seiner letzten Partie noch einen Sieg. Anstoß bei allen anderen Partien ist um 14.30 Uhr.

Für den VfB Gutenzell steht eine Woche nach dem spektakulären und ein Stück auch befreienden Derbysieg vor Wochenfrist jetzt gegen die SF Schwendi der zweite von insgesamt gleich drei aufeinanderfolgenden Lokalkämpfen an. Der VfB will den guten Auftritt vom Vorsonntag wiederholen und erneut punkten. SF-Co-Trainer Andreas Schmid kennt als ehemaliger VfB-Akteur jeden Meter Boden in der Graf-Ignaz-Arena. Ob er dann auch die entscheidenden Tipps geben kann, wird sich weisen. Eines ist auf alle Fälle schon sicher: Setzt sich der Herbstmeister im Derby durch, geht man auch als Wintermeister in die bald folgende Pause.

Nicht nur die tabellarische Situation, sondern auch die letzten Erfolgsbilanzen versprechen für das Verfolgerduell des Tabellendritten SV Dettingen gegen den punktgleichen SV Baustetten Spannung und auch guten Bezirksliga-Fußball. Die starke Serie des SVD mit neun Siegen aus den letzten zehn Partien spricht für sich, dieser Erfolgsstory will man ein weiteres Kapitel hinzufügen. Die Gäste mussten am Vorsonntag mit der beinahe letzten Aktion den möglichen fünften Sieg in Folge aus der Hand geben. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass der SVB einen stabilen Eindruck hinterlässt. Dies war auch im Vorrundenspiel so, als man einen 0:2-Rückstand noch zu einem 4:2 drehte.

Es gibt mitunter Spiele, die muss man eher vom Ende her beleuchten. Bei der SGM Warthausen/Birkenhard war dies in der Vorwoche beim späten Ausgleich durch Maurizio Reinhold der Fall. Auch beim 4:3-Vorrundensieg gegen den TSV Kirchberg gelang diesem in der Schlussphase sogar noch der Treffer zum ersten Saisonerfolg. Der TSV hatte eben in dieser Partie einen 2:0-Vorsprung verspielt, am Vorsonntag widerfuhr dies der Kohler-Truppe im Derby in Gutenzell ebenfalls. Die Gäste bevorzugen wie die Gastgeber das schnelle Umschaltspiel. Diese taktischen Marschrouten versprechen dann im Duell der Tabellennachbarn eine kurzweilige Partie.

Für den FV Olympia Laupheim II hat sich die sportliche Situation nach dem letzten eigenen freien Spieltag deutlich verschlechtert. Dem Schlusslicht fehlen jetzt bereits fünf Punkte zum Vorletzten. Manchmal spielt es sich mit dem Rücken zur Wand stehend aber leichter, gegen den SV Ringschnait sieht man auf dem Kunstrasenplatz durchaus Chancen. Es ist keine völlig neue Erfahrung für die Gäste: Auch in der Vorsaison nahm man sich in der Herbstzeit eine Auszeit und verlor wichtige Zähler, die in der Endabrechnung fehlten. Trotz aller Probleme will der SVR sein Fußballjahr 2019 abschließen, wie es auch begann – mit einem Sieg.

Unschöne Tabellensituation

SOS funkt man beim BSC Berkheim noch nicht, der Aufsteiger hat aber neben der unschönen Tabellensituation nun auch ein Personalproblem. Gegen den SV Steinhausen fehlen zwei gelb-rot-gesperrte Stammakteure, was die ohnehin schon schwere Aufgabe noch schwerer macht. Der BSC hat aber schon gegen deutlich besser positionierte Teams gepunktet. Beim Gast aus dem Rottumtal läuft es rund, fünf der letzten sechs niederlagenlosen Partien entschied der SVS für sich. Fügt der Tabellensechste den nächsten Dreier hinzu, hätte er Kontakt zu Regionen, die man den eigenen Ansprüchen nach vor der Saison gar nicht im Blick hatte.

Der FC Mittelbiberach beklagt aktuell von allen Bezirksligisten die längste Serie ohne Punkte. Mitverantwortlich dafür ist ohne Zweifel die fehlende Durchschlagskraft im Angriff, in den letzten fünf Partien traf der Aufsteiger nur drei Mal. Ein Sieg im letzten Heimspiel des Jahres gegen den SV Reinstetten wäre dann ein starkes Zeichen in sportlich nicht ganz einfachen Zeiten. Dies erledigten die Gäste am Vorsonntag mit einem knappen Sieg in Berkheim, vorerst kann der SVR wieder durchatmen. Im Mittelfeld vermisst man den angeschlagenen Marco Matzkat, der immerhin schon acht Treffer beisteuerte. Einen Favoriten gibt es nicht.

Nichts in unmöglich – beim SV Eberhardzell hatte dieser Slogan bei dessen beiden letzten Partien seine volle Berechtigung. Vor zwei Wochen mühte man sich im Kellerduell zu einem Remis, vor Wochenfrist stürzte der SVE den Tabellenführer. Nun ergeht trotz einer grauenhaften Direktbilanz eine klare Kampfansage an den SV Sulmetingen. Dort haderte man am letzten Spieltag mit einer unglücklichen Niederlage und einem neuerlichen verletzungsbedingten Ausfall des Spielertrainers. Für den Tabellenfünften ist die Partie im Umlachtal dann gleichzeitig ein Spiel, um die Perspektiven für den Verbleib in der Spitzengruppe festzulegen.