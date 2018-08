Baustelle an der Königsbergallee geht in die Schlussetappe

Die Straßenbaustelle an der Königsbergallee/Memminger Straße in Biberach geht demnächst in den vierten und letzten Bauabschnitt. Dieser wird bis zum 26. September nochmals für Verkehrsbehinderungen sowie Änderungen im Linienverkehr sorgen.

Der vierte Abschnitt der Baustelle umfasst die Königsbergallee ab der Ausfahrt Liebherr bis zur Memminger Straße sowie die Memminger Straße von der Einmündung Königsbergallee bis zur Einmündung Hans-Liebherr-Straße (nur westliche Seite) Der Verkehr wird frühzeitig von der Ulmer Straße aus über die Nordwest-Umfahrung in Richtung B 312 geleitet. Die letzte Umleitungsmöglichkeit besteht über Königsbergallee, Waldseer Straße, Hans-Liebherr-Straße und wieder zurück auf die Memminger Straße.

Für den Linienbusverkehr ergeben sich folgende Änderungen: Vom 29. August bis 26. September kann die Linie 6 morgens zwischen 7 und 9 Uhr ab ZOB in Richtung Liebherr die Haltestellen Gerster/Freibad und Liebherr/B465 nicht bedienen. Ersatzweise wird in diesem Zeitraum die Haltestelle Liebherr-Werk bedient.

Im südlichen Bereich der Königsbergallee sowie einem teil der Memminger Straße wird wie berichtet der Fahrbahnbelag erneuert. Außerdem werden Teile des Radwegs ergänzt.