Baur unter besten Azubis im Land

Sechs junge Leute aus der IHK-Region Ulm haben in diesem Jahr ihre Berufsausbildung als Landesbeste abgeschlossen. Darunter war mit dem Eberhardzeller Simon Klaus Baur, Chemielaborant bei Boehringer Ingelheim Pharma in Biberach, auch ein Auszubildender aus dem Landkreis Biberach. Zudem durfte sich die Netze BW mit Sitz in Biberach über die Auszeichnung für Daniel Albrecht aus Leutkirch, Elektroniker für Betriebstechnik, freuen.

Zusammen mit weiteren erfolgreichen Auszubildenden aus ganz Baden-Württemberg wurden sie bei einem Festakt in Reutlingen geehrt. Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, würdigte in seiner Ansprache die Leistungen der Absolventen. Landesweit legten dieses Jahr 44.000 Auszubildende ihre Prüfungen in mehr als 200 IHK-Berufen ab.

IHK-Präsident Peter Kulitz gratulierte den Landesbesten zu ihrer Leistung: „Sie haben damit den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Karriere gelegt. Die Unternehmen sind auf solche Topleistungen angewiesen, um ihre Innovations- und Leistungsstärke zu erhalten und weiter auszubauen.“ Kulitz und IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle dankten auch den Ausbildungsbetrieben, die mit ihrer Ausbildungsleistung zu diesem Erfolg beigetragen haben und unterstrichen die Bedeutung der dualen Ausbildung für die Zukunftsfähigkeit der heimischen Unternehmen.

Des Weiteren wurden aus der IHK-Region Ulm geehrt: Marcel Hermann aus Laichingen, Verfahrensmechaniker in der Steine- und Erdenindustrie Fachrichtung Transportbeton, Frischbeton Schwenk, Merklingen; Stefan Heuschmid aus Ulm, Verfahrensmechaniker Glastechnik, Glas Trösch, Ulm; Florian Linder aus Nersingen, Bürofachhelfer, Rehabilitationskliniken Ulm, und David Sorge aus Neu-Ulm, Technischer Zeichner Fachrichtung Elektrotechnik, Conplaning, Ulm.