Bauprojekt Jerseyweg: Biberacher Bauherren haben Mehrkosten von 300 000 Euro

Mit dem Bauprojekt im Jerseyweg in Biberach hat sich am Montag eine Kommission des Petitionsausschusses des Landtags befasst. Die beiden Abgeordneten, Petra Krebs (Grüne) und Daniel Rottmann (AfD), versuchten in einer öffentlichen Sitzung in der Stadthalle zwischen der Stadt Biberach und den Bauherren zu vermitteln. Ob das erfolgreich war, wird sich noch zeigen. In Kürze wollen sich die beiden Parteien nochmals an einen Tisch setzen. Baubürgermeister Christian Kuhlmann stellte eine höhere Summe als Entschädigung in Aussicht.

Vor zwei Jahren wollten sechs Familien in ihre Reihenhäuser im Jerseyweg in Biberach einziehen. Doch bis heute steht überwiegend nur der Rohbau der Häuser. Es sollte ein Vorzeigeprojekt für die Stadt Biberach werden: für 250 000 Euro sollte es Familien mit kleinerem Einkommen ermöglicht werden, sich den Traum vom eigenen Häuschen zu erfüllen. Für die Bauherren ist das städtische Projekt „preisgünstiges Bauen“ nun zum Alptraum geworden, einige von ihnen stehen kurz vor dem finanziellen Ruin. Weil sie sich von der Stadt im Stich gelassen fühlen, haben sie vor rund einem Jahr eine Petition eingereicht.

„Alles, was wir wollen, ist, unsere Häuser fertig bauen und das zu einem erträglichen Preis“, sagt Bauherr Andreas Kopf, der die Petition eingereicht hat. Mit den 50 000 Euro, die die Stadt als finanziellen Ausgleich über die städtische Haftpflichtversicherung bereits 2018 vorgeschlagen hatte, würden die Bauherren in der aktuellen Situation nicht weit kommen. Xufeng Kong, ein weiterer Bauherr, spricht von Mehrkosten von 300 000 Euro: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Leben so viele Schulden mache“, sagt der 48-jährige Ingenieur. Wie soll ich das jemals abbezahlen? Soll ich die Schulden an meinen Sohn weitergeben? So funktioniert das nicht.“

Auch für Baubürgermeister Christian Kuhlmann kein leichter Fall: „Ich sehe die Betroffenheit und die persönlichen Schicksale“, sagt er in der Sitzung. „Wir bewegen uns als Stadt allerdings in einem rechtlichen Rahmen, an den wir gebunden sind.“ Das bedeutet, die Stadt könne nicht einfach Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung stellen, die dann dazu dienen, einen privatrechtlich verursachten Schaden zu finanzieren. Denn der Schaden ist durch den Bauträger, die Firma Rimpex, entstanden. Mittlerweile ist die Baufirma insolvent. „Die Firma Rimpex hat uns alle betrogen“, so Kuhlmann.

Nach der Sitzung in der Stadthalle haben sich die Beteiligten die Baustelle im Jerseyweg angesehen. (Foto: Tanja Bosch)

Die Bauherren werfen der Stadt jedoch vor, die Firma im Vorfeld nicht ausgiebig geprüft zu haben. Schließlich sei das Projekt „preisgünstiges Bauen“ an diesen einen Generalunternehmer gekoppelt gewesen. „Wir haben uns verpflichtet mit Rimpex zu bauen, also gehen wir auch davon aus, dass die Stadt die Seriosität und Bonität der Firma eingehend geprüft hat“, sagt Andreas Kopf. „Wir haben der Stadt Biberach vertraut.“

„Diese Entwicklung des Projekts, ausgelöst durch das Verhalten und Vorgehen der Firma Rimpex, war für die Stadtverwaltung zum Zeitpunkt der Projektvergabe 2014 nicht zu erwarten“, so Baubürgermeister Kuhlmann. „Seither haben wir unglaublich viel getan, um den Schaden für die Familien zu minimieren.“

Es habe viele Gespräche gegeben und es wurde unter anderem auf Kosten der Stadt ein Bausachverständiger eingeschaltet, der für alle sechs Objekte eine Bestandsaufnahme und individuelle Pläne erarbeitet. So wollte die Stadt beim Weiterbau helfen. Am Ende konnte jeder Partei 50 000 Euro als Ausgleichszahlung angeboten werden. Drei Bauherren haben diesen Vorschlag angenommen, ein Haus wurde mittlerweile sogar fertiggestellt. „Wir versuchen wirklich alles rauszuholen, was geht“, so Kuhlmann. „Aber wir werden wohl nicht jeden Wunsch erfüllen können.“

Stadt bietet Bauherren mehr Geld

Nach aktuellem Stand kann die Stadt den sechs Bauherren nach einer erneuten Prüfung mit der Versicherung nun doch mehr als die 50 000 Euro anbieten. „Wir bewegen uns dann im oberen fünfstelligen Bereich“, so der Baubürgermeister. Doch das will die Stadt in den kommenden Tagen selbst mit den Bauherren besprechen. Andreas Kopf ist gespannt, was dabei herauskommt: „Wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, wissen wir mehr.“ Dann stelle sich die Frage, ob der Traum vom eigenen Haus für die Bauherren noch zu verwirklichen ist, „oder ob es wieder nur eine Etappe war“.

Auch die Nachbarn unterstützen die Petition der Bauherren und übergeben der Kommission eine Unterschriftenliste. (Foto: Tanja Bosch)

Die Kommission des Petitionsausschusses wartet jetzt ebenfalls die Gespräche zwischen Stadt und Bauherren ab. Sollte keine Einigung erzielt werden, wird das Thema Jerseyweg im Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags mit allen Fraktionen beraten.