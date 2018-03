Bauplus zeigt neueste Bautrends

Die Messe „Bauplus“ ist eine der größeren Baumessen in der Region und bietet mit 79 Ausstellern einen guten Überblick über die Branche. Am Samstag, 24. Februar, und Sonntag, 25. Februar, findet die Baumesse in der Biberacher Stadthalle statt. Besucher finden dann Ideen, Beratung, Vergleichsmöglichkeiten und Ansprechpartner. Im Stundentakt gibt es darüber hinaus Fachvorträge.

„Wer baut, muss in kürzester Zeit viele Entscheidungen treffen“, weiß Stephan Drescher, der Messeleiter der Bauplus. Meist gehe es um Fragen, bei denen man sich als Laie nicht so gut auskenne. Umso besser, wenn man nicht ewig suchen müsse, um Antworten und Lösungen zu finden. Auf der Bauplus seien die Wege kurz: Hier könne man in wenigen Stunden vieles sehen und klären.

Mit 79 Ausstellern ist die Bauplus etwas gewachsen. Aus Platzgründen habe die live.in.Ravensburg Veranstaltungsgesellschaft erneut nicht allen Anbietern zusagen können, berichtet Stephan Drescher. „Wir haben für die Messebesucher ein sehr breites Programm zusammengestellt.“ Mit dabei, an beiden Messetagen von 10 bis 18 Uhr: viele Handwerker aus der Region, Bauunternehmer von Holzhaus bis Ziegel, Experten für Bäder, Kamine und Öfen, Sicherheitstechnik, Sonnenschutz, auch Banken und die Energieagentur bieten Beratung.

Neue Aussteller setzen Akzente

Zum ersten Mal ist Karl Gobs auf der Bauplus, Inhaber einer Munderkinger Schreinerei, der sich auf Zirbenholz und Schlafsysteme spezialisiert hat. Er bringt ein Zirbenbett mit auf die Messe und zeigt zudem ein metallfreies Natur-Schlafsystem mit Tellerrost und Latexmatratze.

Ebenfalls neu ist Aussteller Thomas Schmid aus Eberhardzell, der mit Metall und Edelrost kreativ arbeitet: In der „Werkstatt Schmid“ stellt er Feuerschalen, Feuersäulen und auch Feuerstehtische her. Sehr gefragt seien derzeit Sichtschutz-Lösungen für den Garten. Seine Objekte werden während der Messe vor der Stadthalle aufgebaut.

Premiere auf der Bauplus hat auch das Team des Bauforums Laupheim. „Wir bieten schlüsselfertige Häuser, aber nicht aus dem Katalog, sondern von unseren Architektinnen geplant, nach den Wünschen des Kunden“, erklärt Geschäftsführer Dietmar Seifert. Als regional und bodenständig charakterisiert er das Untersulmetinger Unternehmen, das pro Jahr etwa 25 bis 30 Massivbau-Häuser in der Region errichtet.

Sicherheitstechnik ist derzeit ein großes Thema, oft in Verbindung mit „Smart Home“, dem vernetzten Zuhause. Auch hierzu informieren einige Aussteller: „In Deutschland ist das Sicherheitsempfinden der Menschen nach wie vor eher zu niedrig“, diagnostiziert Anton Buck von media@home Buck aus Bad Saulgau. „Die Leute winken ab und sagen: Ich hab‘ ja nix!“ Dabei gehe es längst nicht nur darum, Materielles zu schützen. Bei einem Einbruch sei das persönliche Sicherheitsgefühl oft der größte Verlust, weiß Anton Buck.

Experten halten Fachvorträge

14 verschiedene Fachvorträge hat die Energieagentur Biberach organisiert. Die Experten sprechen am Samstag und Sonntag im Stundentakt: über Heizsysteme und Sonnenstrom, über Fördergelder und Badsanierung, über Sicherheitstechnik und das vernetzte „Smart Home“. Die Vorträge sind im Messe-Eintritt bereits enthalten. Speziell für diejenigen, die sich an beiden Tagen Vorträge anhören wollen, wurde dieses Jahr ein preisgünstiges Kombiticket für beide Tage geschaffen. Bewirtet werden die Messebesucher auch dieses Jahr wieder am Rand der Messe in der Theaterkneipe Applaus.