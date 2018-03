Baumgart-Comeback gegen Lauterstein II

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben das nächste Heimspiel vor der Brust. Am Samstag um 18 Uhr trifft die TG als aktueller Tabellensechster auf den Siebten, die SG Lauterstein II. Anpfiff in der Biberacher PG-Halle ist um 18 Uhr.

Groß war die Enttäuschung am vergangenen Sonntag nach der 29:32-Niederlage beim TV Reichenbach. Schließlich musste sich die TG um Interimstrainer Dominic Ellek kämpferisch nichts vorwerfen. Die Biberacher hatten alles gegeben, allerdings hatte es vor allem in der Abwehr schlussendlich nicht sein sollen.

Mit den positiven Erkenntnissen im Gepäck nehmen die Blau-Gelben nun die restlichen Spiele der Saison in Angriff. Am Samstag ist mit der SG Lauterstein II eine Mannschaft in Biberach zu Gast, die vor allem zu Beginn der Runde auf sich aufmerksam machte. Die SG spielte während des ersten Saisondrittels ganz vorn in der Tabelle mit. Die erste Niederlage brachte Lauterstein II ausgerechnet die TG Biberach bei. Dank einer ihrer besten Saisonleistungen siegte die TG damals deutlich mit 29:16.

Trotz dieser Niederlage konnte sich die SG zunächst in den oberen Tabellenregionen behaupten, ehe sie von November bis Februar kein einziges Spiel mehr gewinnen konnte. Aufgrund von acht Niederlagen in Folge findet sich Lauterstein II nun im Niemandsland der Tabelle wieder. Dieser Abwärtstrend ist mit dem Namen Timo Funk verbunden. Der Lautersteiner verwandelte in den ersten Begegnungen bis zu 15 Mal pro Spiel. Allerdings wurde er von der eigenen Baden-Württemberg-Oberliga-Mannschaft als Trainer verpflichtet und musste seine Spielertätigkeit in der „Zweiten“ ruhen lassen.

Doch geht es für die SG seit März wieder bergauf. Zuletzt drei Siege in Serie (gegen Vöhringen, Reichenbach und Bartenbach) ließen aufhorchen und dementsprechend sollte auch die TG vor einer erstarkten SG gewarnt sein.

Die TG-Fans dagegen sind gespannt, ob Biberach den Aufwärtstrend im Angriff fortsetzt, der Abwehrblock die Lücken im Verteidigungsriegel schließen kann und Torhüter Simon Ellek einmal mehr zur Hochform aufläuft. Fehlen werden weiterhin die verletzten Simon Kruse, Tobias Hermann und Petru Drenceanu. Dagegen rückt Tobias Baumgart nach überstandener Operation wieder in den Kader.