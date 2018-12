Baum fällt auf Haus und zwei Autos

Eine Fichte hat an Heiligabend gegen 5 Uhr in Biberach den starken Windböen nicht mehr standgehalten. Der etwa 20 Meter hohe Baum stürzte auf das Dach eines Wohnhauses in der Haldenstraße. Anschließend rutschte er ab und fiel auf zwei Autos. Am Haus wurde das Dach und die Fassade beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei rund 50 000 Euro. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von 20 000 Euro. Die Feuerwehr Biberach kümmerte sich um die Zerlegung des Baums und die erste Sicherung der Schadensstelle.