Bauinnung Ulm-Biberach spricht 14 neue Maurergesellen los

Die Bauinnung Ulm-Biberach hat 14 neue Maurergesellen im feierlichen Rahmen ihre Zeugnisse, Schmuck-Gesellenbriefe und eine Zunftkoppel mit eingeprägtem Berufswappen als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur Handwerkszunft der Maurer überreicht.

Johannes Filser erhielt als Bester seines Jahrgangs den Fortbildungsgutschein der Bauwirtschaft Baden-Württemberg im Wert von 1200 Euro. Die drei Besten erhielten als Preis eine komplette Maurerkluft und Geldpreise der Schlagmann-Edmüller-Stiftung.

Uwe Wöhrle, neu gewählter Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Ulm, wandte sich in seinem Grußwort an die Jung-Gesellen: Heute ist ein besonderer Tag der Genugtuung und Freude. Sie, die neuen Maurergesellen haben die Lehre hinter sich und neue Chancen vor sich. Er betonte die Leistungsfähigkeit des Handwerks: „Handwerker sind wie Wasser in der Wüste. Sie tragen den Staat, sie sorgen für Lebensqualität und dafür, dass alles funktioniert.“

Geschäftsführer Alexander Rother dankte den Eltern, Ausbildungsbetrieben, Lehrern und Ausbildungsmeistern. Den neuen Gesellen gab er mit auf den Weg: „Bleiben Sie der Bauwirtschaft treu. Bilden Sie sich weiter zum Vorabeiter, Polier, Meister oder Techniker. Die Bauwirtschaft braucht Sie, eben auch als Führungskräfte.“

Christoph Rapp, seit 2016 Geselle im eigenen Familienbetrieb Rapp in Schemmerhofen, und derzeit in der Fortbildung zum Meister und Techniker, wurde für seinen fünften Platz und die Medallion for Excellence bei den World Skills, der Weltmeisterschaft der Berufe im russischen Kasan geehrt. Er beeindruckte die Anwesenden besonders mit seinen Kommentaren zum Film über seine Teilnahme an der Europameisterschaft der Berufe 2018 in Budapest. 30 Wochen Training, davon allein 14 Wochen mit der Nationalmannschaft, überwiegend in seiner Urlaubszeit, kamen in den drei Jahren seit seiner Gesellenprüfung für die Vorbereitung auf die Wettbewerbe zusammen. Sich auf dieser Leistungsebene mit anderen Maurern weltweit messen zu können und bei einem solch großen Event auf dem Treppchen zu stehen, sei ein geniales Gefühl, erzählte er seinen jungen Berufskollegen.

Obermeister Erwin Fensterle hob bei seinem Schlusswort die Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft der Neu-Gesellen hervor. „Liebe Jung-Gesellen, Ihr habt bisher alles richtig gemacht. Seid stolz auf euren Beruf. Wir bauen alle mit Herz, Verstand und Leidenschaft.“ Er schloss die Familien und Angehörigen sowie die Ausbilder und Lehrer in seinen Dank ein. „Sie haben Euch ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergegeben und eure Talente gefordert und gefördert.“

Am Ende der Veranstaltung sprach Kreishandwerksmeister Uwe Wöhrle die Lossprechungsformel, die die Jung-Gesellen von ihren Pflichten gegenüber dem Lehrbetrieb entbindet und sie in das Berufsleben als Maurergeselle entlässt.