Baugebiet Hirschberg ist Beratungsthema

Mit den Rahmenbedingungen, Zielen und dem Verfahren zum künftigen Baugebiet Hirschberg (altes Klinikareal) befasst sich der Bauausschuss des Biberacher Gemeinderats in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Montag ab 17 Uhr in der Gigelberghalle.

Weitere Themen sind der Bebauungsplan „Wiesenbreite III“ in Stafflangen sowie der Neubau eines Geh- und Radwegs an der Nordwest-Umfahrung. In einem weiteren Punkt geht es um den Mini-Kreisverkehr in der Gaisentalstraße. Dieser frühere Unfallschwerpunkt ist seit 2017 provisorisch mit Rampen versehen. Seither hat sich die Situation etwas beruhigt, weshalb das Provisorium nun ausgebaut werden soll.

Außerdem geht es um den Antrag der SPD-Fraktion für eine Generalsanierung der Pflugschul-Turnhalle.