Baugebiet Hirschberg: Ein Entwurf fliegt raus, zwei sind noch im Rennen

Die Öffentlichkeit kann in der Zeit vom 30. März bis 13. April zu den Planentwürfen und der protokollierten Diskussion Anregungen und Ideen abgeben per E-Mail an A.Spranz@Biberach-Riss.de

Weitere Infos im Internet unter www.biberach-riss mit dem Suchbegriff „Hirschberg“.