Baugebiet Hirschberg: Bürger können Anregungen geben

Das zweite Kolloquium findet am 21. März in der Gigelberghalle statt. Die Verwaltung hofft, dass die Corona-Lage eine breite Öffentlichkeit zulässt.

Die Stadt Biberach stellt im Jahr 2022 für das neue Wohngebiet Hirschberg einen städtebaulichen Rahmenplan auf. Der Rahmenplan wird unter Einbindung von drei Planungsbüros in einem kooperativen Workshopverfahren erarbeitet.

Mit Vorstellung der Vorschläge des dritten und damit letzten Planungsbüros im Amtsblatt „Biberach kommunal“ konnten zeitgleich auch die Informationen auf der städtischen Homepage fertiggestellt werden. Hier finden sich nun die Pläne und Rückmeldungen aus der ersten Beteiligungsrunde.

Anregungen per Mail an die Stadt

Damit startet die zweite Runde der Beteiligung der Öffentlichkeit. Interessierte haben erneut die Möglichkeit, zu den drei vorgestellten Planungen und den protokollierten Ergebnissen Stellung zu beziehen sowie Anregungen und Ideen abzugeben.

Arne Spranz vom Biberacher Stadtplanungsamt nimmt die Ideen gerne per E-Mail an A.Spranz@Biberach-Riss.de entgegen und leitet sie an die Planungsbüros weiter. Dies ist bis einschließlich Mittwoch, 2. März, möglich. Die Planunterlagen und weitere Informationen zur Bürgerbeteiligung sowie zum Baugebiet Hirschberg insbesondere zum städtebaulichen Planungsworkshop, finden sich auf der städtischen Homepage unter https://biberach-riss.de/hirschberg.