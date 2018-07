Bauernschützen: Straßen gesperrt und Busse fahren anders

Das zweite Schützenfestwochenende bringt Veränderungen beim öffentlichen Nahverkehr und dem Wochenmarkt mit sich. Die SZ gibt einen Überblick:

Sitzbänke beim Historischen Festzug: Entlang des Umzugswegs werden an Bauernschützen vom Baubetriebsamt auf dem Marktplatz und entlang der Theaterstraße Sitzbänke aufgestellt. Der Obolus in Höhe von drei Euro wird von den Pfadfindern kassiert.

Rollstuhlfahrer: Bei dem Agenda-Projekt „Barrierefreies Biberach“ werden auch an Bauernschützen wieder von der Schützendirektion reservierte Plätze für Rollstuhlfahrer zur Verfügung gestellt. Die Plätze für zehn Rollstuhlfahrer befinden sich vor dem Drogeriemarkt Müller. Die Rollstuhlfahrer sollten sich frühzeitig, spätestens eine halbe Stunde vor Umzugsbeginn, an den reservierten Plätzen einfinden. Die reservierten Plätze sind für die Rollstuhlfahrer (nicht für Begleiter) kostenlos.

Wochenmarkt: Teile des Wochenmarkts werden vom Marktplatz auf den Kirchplatz verlegt. Ab Mittwoch, 25. Juli, findet der Wochenmarkt wieder wie gewohnt statt.

Straßensperrungen: Wichtige Durchgangsstraßen werden an Bauernschützen ab 10 Uhr für die Dauer der Festzüge teilweise gesperrt. Die Absperrmaßnahmen können sich teilweise zeitlich verzögern. Für die Aufstellung der Festzüge werden folgende Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt: Die Bleicherstraße, die Vollmerstraße und die Adolf-Pirrung-Straße ab 6 Uhr. Die B 465 und der Bismarckring ab 9.30 Uhr.

Stadtbusverkehr: Der Historische Festzug beginnt am Sonntag, 22. Juli, um 11 Uhr. Nachfolgende Fahrten werden deshalb im Sonntagsverkehr der Linie 11 geändert. Mit der Fahrt um 08.45 Uhr ab ZOB/Bahnhof Richtung Bad Buchau werden im Stadtzentrum von Biberach nur die Haltestellen Viehmarkt/Zeppelinring, Kolpingstraße/Tiefgarage und die Haltestellen in der Riedlinger Straße bedient. Der Kurs 9.33 Uhr ab Bad Buchau wird normal bis Biberach gefahren. Der Kurs 12.45 Uhr ab ZOB/Bahnhof wird mit 15 Minuten Verspätung um 13 Uhr ab ZOB/Bahnhof begonnen. In Biberach werden im Anschluss zusätzlich die Haltestelle Kolpingstr./Tiefgarage und die Haltestellen in der Riedlinger Straße Richtung Bad Buchau angefahren. Das Anrufsammeltaxi nimmt an Bauernschützen ab 19.15 Uhr wieder seinen Dienst auf, weil die Schützenbusse zu dieser Zeit aussetzen.