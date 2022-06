Bauen oder mieten und das Geld anders investieren? Was ein Experte empfiehlt

Die Bauzinsen steigen, die Baupreise gehen nach oben, Grundstücke sind Mangelware und teuer. Was also tun? Sollte man den Traum vom Hausbau aufgeben und sein Geld anders anlegen? Ein Haus kaufen – aber wohin gehen da die Preise? Birgit van Laak sprach mit Hartwig Heyser, Professor für Immobilienbewertung, Immobilienmanagement und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Biberach.

Professor Heyser, ist es unter den derzeitigen Rahmenbedingungen überhaupt noch attraktiv, sein Geld in den Hausbau zu investieren?

Es kommt darauf an, welches Ziel man vor Augen hat. Wenn man mietfrei im Alter wohnen möchte, sind Bau oder Kauf natürlich ein Thema. Die weiterführende Frage lautet aber: Ist die Wohnimmobilie auch eine interessante Form der Vermögensbildung? Ich würde sagen: rein rechnerisch im Bundesdurchschnitt nicht.

In den vergangenen 50 Jahren war es nicht selten attraktiver, zur Miete zu wohnen und sein Geld diszipliniert am Aktienmarkt zu investieren. Mit nicht gemanagten Indices konnte man um die sieben Prozent jährliche Rendite erwirtschaften.

Für die Rendite musste man aber auch jahrzehntelang am Ball bleiben und sein Geld regelmäßig monatlich investieren…

Ja, und da kommt der psychologische Faktor ins Spiel. Wer seine Immobilie abzahlte, überwies automatisch jeden Monat seine Kreditraten. Wer in Indices investierte, benötigte Disziplin. Erfahrungsgemäß bedient man solche Anlageformen nicht durchgängig. Dann will man zum Beispiel gerade lieber Geld in einen besonderen Urlaub oder in Wünsche der Kinder stecken und pausiert. Insofern hat in der Realität derjenige, der seine Immobilie abzahlte, mehr Vermögen aufgebaut. Er war am Ende oft erfolgreicher.

Also doch sein Geld in die Immobilie stecken?

Entscheidend sind die persönliche Lebenssituation und die Erwartungen, die man an seine Zukunft hat. Ich würde sagen: Wenn man den Wunsch hat zu bauen oder kaufen und die finanzielle Kraft besitzt, das Haus langfristig zu halten, sollte man es tun. In Ballungsräumen wäre ich derzeit allerdings mit dem Bauen zurückhaltend. In den Jahren ab 2025/2026 deutet sich ein Generationenwechsel an, sodass dort Häuser oder große Wohnungen auf den Markt kommen werden.

Die Baupreise steigen. Wird diese Entwicklung so weitergehen?

Aktuell sehen wir, dass sich Bauwillige, obwohl sie Grundstück und Finanzierung gesichert haben, zurückziehen. Wenn Aufträge wegbrechen, kann das zur Folge haben, dass wir andere Preise bekommen werden. Auf der anderen Seite wirken dem der Fachkräftemangel und die hohen Anforderungen ans Bauen – denken Sie an die zahlreichen Vorgaben – entgegen.

Unterm Strich rechne ich damit, dass sich die Preisentwicklung normalisieren wird. Bauen wird in drei Jahren sicher nicht billiger werden, aber vermutlich wird die Teuerungsrate in Abhängigkeit wechselwirkender Effekte wie Ukraine-Krise, China-Lock-Down, Energiepreise, Lieferketten, etc. wieder zurücklaufen. Man sollte deshalb jetzt nicht nervös werden und Pläne überstürzen.

Die Zinsen für Baukredite mit zehnjähriger Bindung sind auf drei Prozent gestiegen. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein?

Sowohl Sparkassen als auch Volks- und Raiffeisenbanken gehen von steigenden Bauzinsen bis ins nächste Jahr hinein aus. Auch können strengere Vorgaben der Finanzaufsicht bezüglich zusätzlicher Kapitalpuffer bei der privaten Immobilienfinanzierung zu höheren Kosten führen. Die Bafin hat bereits mehrfach auf eine Überhitzung in diesem Segment hingewiesen. In diesem Zusammenhang stellt sich für Eigenheimbesitzer, deren Zinsbindung in den nächsten ein bis zwei Jahren ausläuft, die Frage, ob sich nicht ein Forward-Darlehen lohnt, um sich die gegenwärtigen Zinsen zu sichern. Allerdings gilt es auch hier, nicht in Panik zu verfallen.

Die EZB hat anders als die Fed die Herausforderung, den bestehenden Zinsspread innerhalb Europas nicht aus dem Auge zu verlieren. Dieser Zinsunterschied der Staatsanleihen liegt bereits zwischen Südländern wie Italien und Nordländern wie Deutschland mittlerweile bei knapp vier Prozent und damit nahe einer kritischen Größe. Das heißt, dass die EZB nicht unbegrenzt an der Zinsschraube drehen kann, ohne die Eurozone unter Stress zu setzen.

Wird künftig für viele, die es sich in der Niedrigzinsphase noch leisten konnten, das eigene Haus ein Traum bleiben?

Sicher nicht nur wegen der gestiegenen Zinsen, sondern zunehmend auch wegen der hohen Grundstückspreise, des Niveaus der Baukosten und weil es oft keine Festpreise mehr gibt. Für Privatkunden wird der Hausbau zunehmend schwieriger, auch weil die Kommunen in der Vergangenheit viel zu zurückhaltend Bauland ausgewiesen haben.

Ist Bauen ohne Festpreis für den Normalkunden ein zu großes Risiko?

Ich würde mich als Laie mit engerem Budget nicht an einen Bau ohne Festpreis wagen. Sonst ist das Haus halb fertig, aber die Kosten laufen davon und man muss versuchen, es zu verkaufen. Das dürfte schwierig werden. Ohne feste Kostenplanung zu bauen, halte ich für Harakiri. Anders sieht es aus, wenn man bauerfahren ist und selbst eingreifen kann – hier sollte man aber seine Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht überschätzen.

Unter welchen weiteren Umständen sollte man von seinem Bauwunsch Abstand nehmen?

So banal es klingt, Budget und Budgetdisziplin sind beim Bauen zentral. Man muss sein Budget exakt ermitteln und dessen Grenzen einhalten. Das erfordert Disziplin – aber das ist ja eine Stärke der Oberschwaben. Man darf nicht der Verlockung zusätzlicher Wünsche im Lauf des Bauens erliegen. Eine große Gefahr lauert zudem darin, die Unterhaltungskosten des späteren Eigenheims ab dem Einzug zu unterschätzen: Reparaturen, Änderungen, Wünsche. Wenn es in den nächsten 15, 20 Jahren so eng wird, dass kein Spielraum für Auto oder Urlaub bleibt, bedeutet das erheblichen Stress. Dem entkommt man schließlich nur noch durch den Hausverkauf.

Grundstücke sind Mangelware und teuer. Die Alternative lautet, ein Haus zu erwerben. Wie werden sich die Kaufpreise entwickeln?

Die Preise gingen in den vergangenen zwölf Jahren stetig nach oben. Wir erreichen jetzt das Plateau, wo wir einmal Luft holen können. Meines Erachtens wird die Nachfrage aufgrund gestiegener Finanzierungskosten eher stagnieren. Dem entgegen steht die gegenwärtige hohe Inflationsrate, die Nachfrage in Sachanlagen allerdings antreibt. In den Ballungsräumen werden die Preissteigerungen zumindest nicht mehr so rasant voranschreiten wie bisher. In Teilmärkten werden wir auch in Abhängigkeit von Einkommens- und Erwerbsperspektiven sowie unzureichendem Digitalausbau (5G) eventuell sogar leicht rückläufige Preise sehen. In ländlicheren Regionen gehe ich auf absehbare Zeit überwiegend von eher stagnierenden Preisen aus, auch weil Städte wie Stuttgart junge Leute anziehen, die den ländlichen Raum verlassen.