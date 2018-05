Baubetriebsamt fährt elektrisch

Seit Februar nutzt das städtische Baubetriebsamt neben zwei Benzinern auch ein Elektrofahrzeug für die Stadtreinigung. Es ist eine Probephase. Wenn sich das Fahrzeug Goupil G4 bewährt, könnte es im kommenden Frühjahr angeschafft werden.

Rund 130 Kilometer Reichweite, 50 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, circa 1100 Kilogramm Zuladung und 1000 Kilogramm Anhängelast – dies sind die Rahmendaten des Fahrzeugs, das das Baubetriebsamt ein Jahr lang testet.

Ladezeit beträgt 7 bis 8 Stunden

Um die volle Leistung abrufen zu können, muss der Akku des Fahrzeugs sieben bis acht Stunden geladen werden, dann sind die 130 Kilometer Reichweite mehr als ausreichend für Biberach. „Wir beginnen mit der Stadtreinigung sehr früh am Morgen, da ist die geringe Geräuschentwicklung ein Riesenvorteil“, so Markus Merkle, Leiter des Baubetriebsamts.

In Neu-Ulm werden bereits Elektrofahrzeuge in der Stadtreinigung eingesetzt. In Biberach muss das Probefahrzeug zunächst seine Wintertauglichkeit unter Beweis stellen, ehe es im Frühjahr angeschafft wird.