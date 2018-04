Bauarbeiten führen zu Sperrungen im Bereich Fünf Linden

Die Ewa Riss nimmt von heute, Montag, an Instandhaltungsarbeiten an den Trinkwasserleitungen in der Batschkastraße, in der Banatstraße und Fünf Linden vor. Die Sanierungsmaßnahme erfolgt in offener Bauweise und wird in vier Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt beginnt im Kreuzungsbereich Fünf Linden/Batschkastraße bis Gaisentalstraße (Aldi), Bauabschnitt zwei von Batschkastraße 33 bis Kreuzungsbereich Batschkastraße/Am Weißen Bild. Im dritten und vierten Bauabschnitt werden Trinkwasserleitungen in der Banatstraße 1 bis 45 saniert. Die jeweiligen Bauabschnitte werden im Baustellenbereich voll gesperrt, die Zufahrt für die Anlieger wird laut Ewa Riss während der Bauphase möglich sein. Die Maßnahme sei für die Versorgungssicherheit des Trinkwassernetzes notwendig, so die Ewa Riss. Sie bittet die Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht im Baustellenbereich.