Bauarbeiten beginnen im Mai

Bereits im Mai sollen die Bauarbeiten für den Radweg zwischen Baltringen und Sulmingen beginnen. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei 492000 Euro. Geplant waren ursprünglich 387000 Euro. Den Mehrkosten in Höhe von rund 105000 Euro stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt- und Technik einstimmig zu. Im Herbst soll der Radweg fertig sein.

„Im Lauf der Planung wurde ersichtlich, dass eine größere Natursteinmauer erforderlich ist“, sagte Walter Holderried, Erster Landesbeamte. „Die Mauer verursacht Kosten in Höhe von rund 76000 Euro, wir sind uns aber einig, dass es vom ökologischen Aspekt her die sinnvollste Lösung ist.“ So sieht das auch Kreisrätin Martina Miller (SPD): „Wir sind erst erschrocken, als wir die Mehrkosten gesehen haben, aber die Natursteinmauer ist eine gute Lösung. Nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich.“

Der Radweg führt an der K7527 entlang und ist insgesamt 1,4 Kilometer lang und 2,5 Meter breit. Er verbindet die Baltringen mit Sulmingen. Zudem wird der im Bau befindliche Ferienpark „Ferienhäuser im Sonnenpark“ angebunden.