Bau des Wolfentaldamms schreitet voran

Dreieinhalb Meter hoch, 360 Meter lang und fünf Meter breit: Die Arbeiten für den Hochwasserdamm im Wolfental sind in vollem Gange. Der Damm und das dazugehörige Rückhaltebecken sollen die Biberacher Kernstadt künftig besser vor Hochwasser schützen. Aktuelle Einblicke bieten die Videos auf dem städtischen YouTube-Kanal. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die Hochwassergefahr in Biberachs Innenstadt hängt wesentlich mit dem Rotbach-System zusammen. Der Einzugsbereich des Rotbachs, im Stadtgebiet Wolfentalbach genannt, reicht weit über Mittelbiberach bis nach Stafflangen. Dieser Bereich umfasste im Mittelalter zwölf Weiher mit einem Fassungsvermögen von circa 200 000 Kubikmetern. Diese früher vorhandenen Retentionsflächen wurden im Lauf der Jahrhunderte Schritt für Schritt trockengelegt. Aufgrund der Größe des Einzugsbereiches führen Starkregen regelmäßig zu Hochwasser, das sich schnell aufbaut und in großen Mengen Innenstadt und Wolfental gefährdet. Die ehemaligen Retentionsflächen wieder zu aktivieren und dadurch die Stadt vor dem Hochwasser zu schützen, war aus wirtschaftlichen und eigentumsrechtlichen Gründen nicht möglich. Die Lösung: ein Hochwasserdamm samt Rückhaltebecken. Durch das Dammbauwerk wird das Hochwasser des Rotbaches zurückgehalten und dann langsam abgelassen.

Seit dem Spatenstich im Juni hat sich bereits einiges getan. Dies wird unter anderem durch die Videos sichtbar, welche die Stadt Biberach regelmäßig auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Herzstück des Dammbauwerks ist das Auslassbauwerk mit einer Länge von circa 29 Metern, einer Breite von circa elf Metern und einer Höhe von fünf Metern. Über das Bauwerk soll das durch den Damm angestaute Wasser künftig abgelassen werden. Anfang August war schon zu erahnen, an welcher Stelle das Auslassbauwerk platziert wird. Im September und Oktober nahm das Ganze dann Gestalt an. Das Konstrukt wird vor Ort betoniert. 450 Kubikmeter Stahlbeton werden dafür benötigt. Nach den Außenwänden sind im nächsten Schritt die Zwischenwände und die Brückenplatte an der Reihe sowie der Einbau zwei elektrisch gesteuerter Drosselschieber. Über sie wird der Abfluss des Wassers geregelt, der Einbau soll im Frühjahr erfolgen. Für einen funktionierenden Abfluss, muss der Rotbach durch das Auslassbauwerk hindurchfließen. Dies ist momentan noch nicht der Fall, wie die Videos zeigen. Die Umlegung des Bachs erfolgt, sobald das Auslassbauwerk fertiggestellt ist.

Der Damm an sich wird auf beiden Seiten des Auslassbauwerks nach und nach aufgeschüttet, bis zu einer Endhöhe von dreieinhalb Metern. Die Arbeiten auf der östlichen Seite sind bereits gut vorangeschritten. Mit den westlichen Dammbauarbeiten kann erst nach Fertigstellung des Auslassbauwerks begonnen werden, voraussichtlich im Frühjahr. Für den Dammbau werden insgesamt 40 000 Kubikmeter Erdmaterial benötigt.

Aber was ist mit dem Hochwasserrückhaltebecken? Der Begriff Rückhaltebecken beschreibt in diesem Fall die Fläche südlich des Damms, bestehend aus Wiesen und Feldern. Durch den Damm, die Tallage und die angrenzenden Hänge entsteht eine Art Becken, in welchem sich das Regenwasser sammelt und dann nach und nach über das Dammbauwerk abgelassen wird. Das Rückstauvolumen beträgt circa 279 000 Kubikmeter.

Das Wolfental ist ein Naherholungsgebiet. Der Damm soll sich daher möglichst gut in das Landschaftsbild integrieren. Flache Böschungen entlang des Damms sollen einen Teil dazu beitragen. Damit auch Fahrradfahrer und Spaziergänger die schöne Natur im Wolfental wieder ungestört genießen können, werden auf dem Dammbauwerk in einem letzten Schritt Gehwege angelegt. Unterhaltungswege dienen der Wartung durch den Bauhof.

„Die Arbeiten schreiten zügig voran“, sagt Matthias Schühle, der zuständige Mitarbeiter aus dem Tiefbauamt der Stadt Biberach. „Ich bin guter Dinge, dass wir Ende Juni 2023 mit allem fertig sind.“