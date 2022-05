Bau der neuen DRK-Rettungswache in Biberach läuft

Der 4. April markiert für das DRK Biberach einen Meilenstein: Der Bau der neuen Rettungswache in direkter Nachbarschaft der neuen Sana-Klinik am Hauderboschen hat begonnen.

In den nächsten eineinhalb bis zwei Jahren soll auf der Baustelle ein dreistöckiges Gebäude mit knapp 1800 Quadratmetern Grundfläche entstehen. Beim Spatenstich im Dezember 2021 wurde von Kosten in Höhe von siebeneinhalb Millionen Euro ausgegangen. Eine Summe, die angesichts der gestiegenen und nach wie vor steigenden Baukosten am Ende sehr wahrscheinlich höher ausfallen wird.

„Froh, dass es losgeht“

„Wir sind glücklich und froh, dass es nun endlich losgeht“, sagt Michael Mutschler, Leiter des Bereichs Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband, bei der ersten Baubesprechung mit Architekten, Bauleitern sowie Vertretern von Landratsamt und anderen am Bau beteiligten Akteuren.

Fünf Monate nach dem symbolischen Spatenstich ging es nun endlich los und die ersten Bagger und Lastwagen sind im Einsatz. „Wir haben nun die Baustelle eingerichtet und die ersten Erdarbeiten haben bereits begonnen“, sagt Kerstin Dangel vom beauftragten Architekturbüro Braunger Wörtz aus Blaustein. „Wir freuen uns, dass wir das DRK bei diesem Großprojekt betreuen dürfen.“