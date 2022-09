Das sind die Basartermine für Kinderartikel in der Region Biberach

In den kommenden Wochen finden landauf, landab wieder Basare mit Kinderbekleidung, Spielzeug und weiteren Artikeln rund ums Kind statt. Schwäbische.de veröffentlicht hier eine Übersicht über die Herbstbasare in der Region, soweit die Termine der Redaktion mitgeteilt wurden. Alle Angaben ohne Gewähr.

Bad Buchau

Basar rund ums Kind am Freitag, 23. September, 15 bis 17 Uhr, im Bischof-Sproll-Haus.

Biberach

Basar rund ums Kind am Samstag, 24. September, 10 bis 13 Uhr, im Kath. Gemeindezentrum St. Martin, Kirchplatz 3-4.

Baby- und Kinderbasar am Samstag, 8. Oktober, 13.30 bis 15.30 Uhr, im Gemeindehaus auf dem Mittelberg, Mittelbergstraße 31.

Eberhardzell

Babybasar am Samstag, 1. Oktober, 10 bis 12 Uhr, in der Turn- und Festhalle Eberhardzell.

Hauerz

Baby- und Kinderkleiderbasar am Samstag, 17. September, 10 bis 12 Uhr, in der Turn- und Festhalle Hauerz.

Ingoldingen

Zwillingsbasar am Samstag, 24. September, 9.30 bis 11 Uhr, in der Mehrzweckhalle Ingeoldingen.

Kirchberg/Iller

Herbstbasar rund ums Kind am Sonntag, 18. September, 12 bis 15 Uhr, in der Turn- und Festhalle Kirchberg. Einlass für Schwangere ab 11.45 Uhr.

Laupertshausen

Kleider- und Spielzeugbasar am Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 13 Uhr, in der Mehrzweckhalle Laupertshausen. Einlass für Schwangere ab 9.30 Uhr.

Mittelbiberach

Kinderbasar am Samstag, 17. September, 10.30 bis 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz der Turn- und Festhalle Mittelbiberach (nur bei gutem Wetter).

Mittelbuch

Baby- und Kindersachenflohmarkt am Samstag, 24. September, 10 bis 12 Uhr, in der Turn- und Festhalle Mittelbuch. Einlass für Schwangere ab 9.30 Uhr.

Oberhöfen (Warthausen)

Baby- und Kinderbasar am Samstag, 22. Oktober, 11 bis 13 Uhr, im Gemeindehaus Oberhöfen. Einlass für Schwangere ab 10.30 Uhr.

Ochsenhausen

Kinderartikelbasar am Samstag, 15. Oktober, 10 bis 13 Uhr, in der Kapfhalle Ochsenhausen.

Ringschnait

Baby- und Kinderbasar am Samstag, 24. September, 10 bis 12 Uhr, in der Dürnachhalle.

Reute (Mittelbiberach)

Kinder- und Babybasar am Samstag, 24. September, 11 bis 13 Uhr, auf dem Sportplatz Reute (bei Mittelbiberach), nur bei trockenem Wetter; Info unter 0176/37250305.

Rot an der Rot

Kleidermarkt rund ums Kind am Freitag, 23. September, 18 bis 20 Uhr, in der Festhalle in Rot an der Rot.

Tannheim

Baby- und Kinderkleiderbasar am Samstag, 24. September, 12.30 bis 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tannheim.

Ummendorf

Baby- und Kinderbasar am Samstag, 10. September, 12.30 bis 15 Uhr, in der Gemeindehalle Ummendorf.

Unterschwarzach

Kinderkleiderbasar am Samstag, 24. September, 13 bis 15 Uhr, in der Turn- und Festhalle.