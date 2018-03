Basar im Stadtteilhaus ist seit 20 Jahren ein Erfolg

Seit 20 Jahren gibt es im Stadtteilhaus Gaisental die Basare „Rund ums Kind“. Das Stadtteilhaus zieht sich nun zurück aus der Organisation, das Familienzentrum St. Wolfgang übernimmt.

Im Schaufenster in der Banatstraße 37 fand am 21. März 1998 der erste „Basar rund ums Kind“ statt. Aufgrund des Erfolgs wurde schnell klar, dass der Basar zu einem festen Termin des Vereins Stadtteilhaus Gaisental werden muss. Seit damals wird er zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, organisiert. Im Laufe der Jahre wurde er um festen Bestandteil für die Bürger der Stadtteile Gaisental/Weißes Bild und Fünf Linden, was sich sowohl an der steigenden Besucherzahl zeigte als auch an dem immer größer werdenden Team an ehrenamtlichen Helfer. „Auch der Jubiläumsbasar Anfang März war wieder ein Erfolg“, teilen die Organisatoren mit. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens gab es für die erwachsenen Gäste ein Glas Sekt und auf die Kinder wartete Popcorn und der Clown Benji Balloon. Der Erlös von 650 Euro kommt in diesem Jahr der Spenden-Aktion „Bewegungsraum an der Schule im Rißtal“ zugute. Mit dem Jubiläum möchte sich das Stadtteilhaus aus der Organisation des Basars zurückziehen. Die Organisation übernimmt ab 2019 das benachbarte Familienzentrum St. Wolfgang mit einem großen Team Ehrenamtlicher. Veranstaltungsort bleibt das Stadtteilhaus Gaisental.