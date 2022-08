Barock in seiner Vielfalt erleben

Unter dem Motto „Barock erleben – Glanz, Gloria und die Kehrseite des Barock“, findet vom 13. bis 21. August die diesjährige Barockwoche statt. Auch Biberach ist mit der Führung „Biberach Barock Spezial“ und einem anschließenden Orgelvorspiel in der Stadtpfarrkirche St. Martin am Freitag, 19. August, mit dabei.

Im Rahmen der Barockwoche zeigen prächtige Kirchen, Klöster und Schlösser entlang der Oberschwäbischen Barockstraße bei Führungen sowie musikalischen und kulinarischen Veranstaltungen, wie opulent Adel und Äbte einst das Leben zelebrierten. Gleichzeitig wird bei Kostümführungen und der Besichtigung originaler Schauplätze der bescheidene Alltag der einfachen Menschen in der Zeit des Barocks erlebbar, schreibt die Stadtverwaltung Biberach in einer Ankündigung. Großes Finale am 21. August: das Barockfest in Bad Schussenried.

Biberach ist in diesem Jahr mit der Stadtführung „Biberach Barock Spezial“ und einem anschließenden Orgelvorspiel in der Stadtpfarrkirche St. Martin mit dabei. Stadtführerin Tamara Prinz zeigt bei der Stadtführung am Freitag, 19. August, um 14 Uhr die barocken Schätze der Stadt. Zu den ganz großen Biberacher Künstlern zählt Johann Melchior Dinglinger (1664/1731), der Goldschmied des Deutschen Barock. Am Dresdener Hof Augusts des Starken schuf er weltberühmte Preziosen. In Biberach ist er mit seinem juwelenbesetzten Blumenkorb zu sehen. Im Museum Biberach ist ebenfalls die barocke Malerei zu bestaunen: Die Werke der oberschwäbischen Barockmaler, besonders von Johann Heinrich Schönfeld (1609-1684), gehören zu den Hauptwerken des süddeutschen Barocks.

Im Anschluss an die Führung heißt es „Barock erlauschen“ bei einem Orgelvorspiel in der Stadtpfarrkirche St. Martin. Die Kirche gilt als eine der ältesten Simultankirchen Deutschlands, wurde innen barockisiert und 1746 mit einem monumentalen Deckengemälde von Johannes Zick ausgeschmückt.

Beginn der Führung ist um 14 Uhr, Treffpunkt ist der Spitalhof, Museum Biberach. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Erwachsene zahlen 15 Euro, Schüler und Studenten bekommen 50 Prozent Ermäßigung, Kinder bis zehn Jahre sind kostenfrei.