Bargeld und Elektrogeräte: Einbrecher sind in Biberach unterwegs

Am Wochenende ist es in Biberach zu zwei Einbrüchen gekommen. Ein 23-Jähriger wurde von der Polizei festgenommen, sein Komplize konnte entkommen. Den anderen Dieb sucht die Polizei ebenfalls noch und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf Elektronikgeräte hatte es ein junger Mann und ein bislang unbekannter Komplize bei einem Diebstahl auf dem Recyclinghof in der Ulmer Straße abgesehen. Die beiden Männer verschafften sich am Samstagabend gegen 22.15 Uhr über ein Loch in einem Zaun Zugang zum Wertstoffhof. Sie durchsuchten mehrere Container und legten sich einige Elektroartikel zum Abtransport bereit. Eine Zeugin bemerkte den Diebstahl und verständigte umgehend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ergriff einer der Einbrecher die Flucht. Der 23-Jährige konnte auf dem Gelände vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Mehrere Tausend Euro erbeutet

In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es einen weiteren Einbruch: Ein bislang unbekannter Täter stieg über ein gekipptes Fenster in ein Geschäft in der Karpfengasse ein. Der Einbrecher durchsuchte die Räume. Dabei fand er mehrere Tausend Euro Bargeld, mit denen er sich aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Biberach sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.