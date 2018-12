Barbara Rittner kann sich DM-Verbleib in Biberach gut vorstellen

Die deutschen Tennismeisterschaften sind auch bei der zehnten Auflage in Biberach ein Treffpunkt für Funktionäre und Trainer des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Ob Sportdirektor Klaus Eberhard, Michael Kohlmann (Davis-Cup-Kapitän), Jens Gerlach (Fed-Cup-Kapitän) oder Barbara Rittner (Head of Women’s Tennis) sind in der WTB-Halle vor Ort, um sich ein Bild von den Spielerinnen und Spielern zu machen. Felix Gaber hat sich mit Barbara Rittner unterhalten.

Frau Rittner, Sie sind seit Dienstag in Biberach. Welche Eindrücke haben Sie bisher bei der DM gesammelt?

Die Jüngsten vom Porsche-Junior-Team, die hier mitspielen – Julia Middendorf, Nasti Schunk und Mina Hodzic – haben ihre Sache gut gemacht. Außerdem freut mich besonders, dass es für Anna-Lena Friedsam in Runde zwei so gut ging, was die Belastung der Schulter anging. Auch Antonia Lottner hat in Runde zwei eine souveräne Partie abgeliefert.

Derzeit läuft die zehnte DM in Biberach und Sie waren immer dabei. Einen Austragungsort für 2019 gibt es noch nicht. Soll das Turnier weiter in Biberach beheimatet bleiben, oder woanders ausgetragen werden?

Ich glaube schon, dass die Zuschauer das Turnier hier sehr genießen. Das sieht man auch am zahlenmäßigen Zuspruch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Turnier hier bleibt. Aber das haben andere zu entscheiden.

Was macht den DM-Standort Biberach aus?

Die Atmosphäre ist sehr familiär und angenehm. Das schätzen auch die Spielerinnen und Spieler sehr. Das Orgateam macht einen tollen Job. Es ist nicht selbstverständlich, dass immer wieder dieselben Gesichter hier vor Ort sind und mit so viel Herzblut und Freude bei der Sache sind.

Der Austragungsmodus im Davis Cup ist reformiert worden. Ab 2019 wird dieser nach der ersten Runde in Turnierform im November ausgetragen. Auch das Format des Fed Cups soll perspektivisch geändert werden. Angedacht ist, das Teilnehmerfeld von acht auf 16 Teams zu vergrößern und ein sogenanntes Final-Four-Turnier am Ende jeder Saison (November) auszutragen. Das habe Sie als „Armutszeugnis“ bezeichnet. Bleiben Sie bei Ihrer Kritik?

Absolut. Ich finde, dass sich da offensichtlich nur am Geld orientiert wird. Das Geld sollte nicht den Ausschlag für die Spielerinnen geben, um Fed Cup zu spielen. Da zählt etwas anderes: Emotion und stolz darauf zu sein für sein Land zu spielen. Ich bin froh, dass es 2019 noch beim alten Format bleibt. Ich habe noch Hoffnung, dass es auch noch weiter so bleiben wird. Ich befürchte aber, dass es nicht so kommt.

Zum Auftakt spielt Deutschland im nächsten Jahr im Fed Cup gegen Weißrussland in Braunschweig (9. und 10. Februar 2019). Was trauen Sie dem deutschen Team im Fed Cup 2019 zu?

Ich traue dem Team seit Jahren den Fed-Cup-Sieg zu. Wenn alle gesund bleiben, dann müssen wir uns vor niemandem fürchten. Aber die Aufgabe in Runde eins wird schon sehr schwierig. Mit Viktoria Asarenka hat Weißrussland eine ehemalige Nummer eins in seinen Reihen. Wie man hört, will sie antreten. Zudem gibt es dann noch den Shootingstar des Jahres 2018, Aryna Sabalenka.

Wer sind Ihre Favoritinnen auf den DM-Titel in Biberach?

Antonia Lottner zählt für mich zu den Favoritinnen. Anna-Lena Friedsam habe ich auch auf der Rechnung, wenn ihre Schulter hält. Es wird sicher spannend.