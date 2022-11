Barbara-Jungfer-Trio verbindet Tradition mit Postmoderne

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt der Jazzclub Biberach in seinen Jazzkeller ein, danach folgt zum Ende eines wieder normalen Herbstprogramms noch das traditionelle und legendäre Weihnachts-Konzert der Rootbears in der Schützenkellerhalle. Beim Konzert am Freitag, 2. Dezember, 20.30 Uhr, tritt das Barbara-Jungfer-Trio im Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule auf.

In ihrem aktuellen Trio präsentiert sich die Gitarristin und Komponistin Barbara Jungfer erneut von ihrer kosmopolitischen Seite: In ihrem Projekt „Folksongs“ verarbeitet sie traditionelle deutsche Volkslieder, kleidet sie aber in farbenfrohe, exotisch anmutende Gewänder, unterlegt sie mit außereuropäischen Rhythmen und Klängen und lässt sie mal erdig grooven, mal spielerisch tänzeln oder meditativ erklingen. Andererseits bringt sie Eigenkompositionen zu Gehör, die von Folklore inspiriert sind – mal an Alphorn-Echo, mal an Zwiefacher oder Balkanblues erinnern – und beleuchtet so die Volkslied-Thematik von der anderen Seite. Genregrenzen verschwimmen, Jazz goes Folk, Folk goes Jazz, Tradition verbindet sich mit Postmoderne, Volkslied mit Weltmusik und schafft so Freiraum für Improvisation.

Unterstützt wird Barbara Jungfer von der Jazzpreisträgerin Karoline Höfler am Kontrabass und Stefan Noelle am Schlagzeug, beide versiert und nicht nur musikalisch weit gereist. Zusammen kreieren sie spannungsvolle Musik, die die Hörer und Hörerinnen mitnimmt auf eine sehr persönliche musikalische Reise.

Allgemeine Informationen zum Konzert:

- Ort: Jazzkeller in der Bruno-Frey-Musikschule

- Termin: Freitag, 02. Dezember 2022, 20.30 Uhr

- Eintritt: 19 Euro (ermäßigt 15 Euro)

- Biberacher Schüler haben im Jazzclub immer freien Eintritt

- Kartenreservierungen bitte über das Bestellformular auf www.jazzbiber.de (bis Freitag, 12.00 Uhr)

- Abendkasse ab 20.00 Uhr