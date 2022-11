Bankenfusion steht vor Vollendung

Die Fusion der Volksbank Ulm-Biberach mit der Raiffeisenbank Biberach wird am 18. und 19. November mit der Zusammenführung der technischen Systeme vollendet. Dies kann an den beiden Tagen zu Einschränkungen führen, wie die Banken mitteilen.

Während die Geschäftsstellen der Raiffeisenbank am Freitag, 18. November, geschlossen bleiben, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen der Volksbank zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. An beiden Fusionstagen kann es im gesamten Geschäftsgebiet der neuen Volksbank unter anderem beim Online-Banking und an den Geldautomaten zu Einschränkungen kommen, so die Ankündigung. Die zwei Kreditinstitute empfehlen ihren Kunden daher, sich rechtzeitig mit Bargeld zu versorgen und Banking-Aufträge noch davor zu erledigen.

Die neue Bank verfügt laut eigenen Angaben künftig über ein Bilanzvolumen von rund 4,5 Milliarden Euro und wird von mehr als 95.000 Mitgliedern getragen. Circa 670 Mitarbeitende stehen künftig den knapp 160.000 Kundinnen und Kunden bei allen Finanzangelegenheiten zur Seite. „Durch die Bündelung unserer Kräfte sichern wir die Zukunftsfähigkeit unseres Hauses und stärken gleichzeitig unsere Funktion als Motor für die heimische Wirtschaft“, teilt der Gesamtvorstand mit, bestehend aus Ralph P. Blankenberg (Sprecher), seinen Stellvertretern Stefan Hell und Gerolf Scherer sowie Gerhard Braig und Alexander André Schulze.