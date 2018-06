Bank vergibt 35 000 Eurofür Engagement

Die Volksbank honoriert mit ihren Partnern verantwortungsvolles Engagement in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Ethik/Soziales. 13 Gewinner wurden nun ausgezeichnet und erhielten für ihren Einsatz insgesamt 35 000 Euro.

„Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen“. Mit diesem Zitat des Lyrikers Rabindranath Tagore begrüßte Ralph P. Blankenberg die etwa 100 Gäste der Volksbank in der Ulmer Olgastraße. Der Sprecher des Vorstands sagt, dass es der Volksbank eine Herzensangelegenheit sei, die Preisträger für ihr Engagement zu belohnen und ihnen eine Bühne zu bieten, um ihre Projekte zu präsentieren.

Über 210 Einrichtungen hatten sich mit ihren Engagements für den Preis bewoben. Die Jury, unter der Schirmherrschaft von Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher, wählte die 13 Gewinner aus. „Ohne die Verantwortung, die Menschen tagtäglich füreinander übernehmen, würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, sagte Radermacher. Die jeweils ersten Plätze honorierte die Volksbank mit 5000 Euro, die zweiten wurden mit je 2500 Euro belohnt und die jeweils dritten mit 1500 Euro.

Los ging es mit dem Sonderpreis in der Kategorie Ökologie, gestiftet von der Ewa Riss Biberach, der an die Reitvereinigung Biberach für die ökologische Beleuchtung der Reithalle Biberach ging. Der 1. Preis ging an Schwäbischen Albverein Einsingen, Platz zwei an das Netzwerk der Fachwarte und Baumwarte im Landkreis Biberach.

In der Kategorie Ethik und Soziales gab es besonders viele Bewerber Ein dritter Preis ging an den Katholische Kindergarten Sulmingen

Den zweiten Platz in der Kategorie Ökonomie erhielt die Bürger-Sozial-Genossenschaft Biberach. Den offiziellen Teil der Preisverleihung schloss Blankenberg mit den Worten: „Setzen Sie bitte unbedingt Ihr tolles Engagement fort" und dankte allen Preisträgern nochmals für ihre wertvolle Arbeit.