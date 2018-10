Bambini- und F-Jugendspieltage in Biberach

Der FC Wacker Biberach richtet am Wochenende Spieltage für die jüngsten Fußballer des Bezirkes Riß aus: 30 Bambini-Teams kicken am Sonntag, 7. Oktober, ab 10 Uhr am Erlenweg, ab 12.45 Uhr jagen dann ebendort 25 Mannschaften der F-Junioren dem Ball nach.

Die Kinder spielen dabei nach dem Motto „Erlebnis geht vor Ergebnis“, also ohne Abschlusstabellen oder gar Turniersieger zu ermitteln. Die Bambini spielen ohne Torhüter drei gegen drei, auf sechs Feldern gleichzeitig, sodass das Turnier nach nicht einmal zwei Stunden zu Ende ist. Das Turnier der F-Junioren wird auf zwei Feldern parallel ausgetragen und dauert von 12 Uhr bis 18 Uhr. Dabei stehen sich jeweils fünf Spieler gegenüber. Bei den Turnieren geht es rein ums Spielen, möglichst viele Ballontakte und ums Toreschießen für die Kleinen.