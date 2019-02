Balzheim II gewinnt Meistertitel in der Kreisliga A

Der SV Balzheim II hat beim letzten Wettkampf nochmals seine Führungsposition in der Luftgewehr-Kreisliga A im Schützenkreis Biberach-Iller unterstrichen. Beim Sieg gegen den SV Essendorf mit 1461:1343 Ringen waren Markus Kordas (377 Ringe) und Tochter Jasmin (372) die Garanten für den Erfolg. Damit wurden die Balzheimer überlegen Meister in der Kreisliga A und dürfen in der kommenden Saison in der Kreisoberliga ihr Können zeigen.

Der SV Kirchberg sicherte sich mit dem 1425:1384-Erfolg gegen die SGi Biberach I Platz zwei. Der Kirchberger Thomas Kramer war mit 373 Ringen der Topscorer des Wettkampfs. Marco Hainz war der Matchwinner der Begegnung beim Erolzheimer Auswärtssieg. Die SGi Erolzheim setzten sich beim SV Sinningen II knapp mit 1414:1413 Ringen durch und erreichte damit ringgleich mit dem SV Haslach III den dritten Tabellenplatz. Die Haslacher konnten bei der SGi Bad Schussenried mit 1406:1365 Ringen gewinnen. Bester Schütze dieser Begegnung war Schussenrieds Manuel Burghart (362 Ringe). Die SGi Biberach I und die SGi Bad Schussenried I müssen in der nächsten Saison in der Kreisliga B ran.

Der beste Schütze der Kreisliga A kommt von der SGi Erolzheim. Marco Hainz erzielte mit 369,83 Ringen den besten Schnitt in dieser Saison. Die beiden Balzheimer Jasmin Kordas (368,00) und Markus Kordas (367,67) folgten auf den Plätzen, wobei der Haslacher Michael Bayer ebenfalls 367,67 Ringe im Schnitt erzielte.