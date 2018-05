Bald ist wieder Rosenfest

Der Countdown läuft: Am Samstag, 9. Juni, steigt von 9 bis 17 Uhr die 14. Auflage des Rosenfests am Weberberg. An 32 Ständen und Geschäften gibt es im heimeligen Biberacher Altstadt Weberberg wieder alles rund ums Thema Rose. Das Organisationsteam um Verena Löbel hat außerdem wieder ein Rahmenprogramm mit viel Musik, Fenstertheater und Führungen durch die ehemalige Biber-Brauerei organisiert. Kinder können sich im Märchenzelt vergnügen, außerdem gibt es eine Tombola.