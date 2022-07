Bald ist Bewerbungsschluss fürs Studium an der Hochschule Biberach

Die Abiturprüfungen sind geschrieben, die Ergebnisse da und die ersten Partys nach dem Lernstress sind gefeiert. Aber wie geht es nach dem Schulabschluss weiter? Ausbildung, Studium, Praktikum oder doch ein Auslandaufenthalt? Dass sich viele mit der Beantwortung dieser Frage schwertun und sie möglichst lange herauszögern, zeigt der bundesweite Trend, dass sich immer mehr junge Menschen kurz vor Bewerbungsende für Studiengänge einschreiben. Für einen Studienplatz im Wintersemester ist an der Hochschule Biberach (HBC) am Freitag, 15. Juli, Bewerbungsschluss.

Die Hochschule Biberach bietet acht Bachelor- und neun Masterstudiengänge aus thematisch verschiedenen Studienfeldern an. Das Studium verbunden mit einer Ausbildung oder mit einer internationalen Ausrichtung – beides ist an der HBC möglich. Schwerpunkte hat die HBC in den Fachgebieten Biotechnologie, Energie, Bauwesen und BWL gebildet. Fachspezifisch und interdisziplinär werden diese Schwerpunkte aus den Perspektiven von Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Architekten und Ökonomen betrachtet.

Verschiedene Studienmodelle zur Auswahl

Studienanfängerinnen und -anfänger haben an der HBC die Wahl zwischen einem klassischen Bachelor-Studium mit sieben bis acht Semestern oder Studienmodellen, die mal den Fokus auf die Praxisnähe legen und mal auf die internationale Ausrichtung. So kann das Studium in bestimmten Studienrichtungen mit einer Ausbildung verbunden werden (kooperatives Studienmodell) oder in allen Studiengängen mit einem längeren Auslandsaufenthalt (Bachelor International). Die Masterstudiengänge dauern in der Regel zwei bis vier Semester und bieten neben internationalen Modellen viel Praxisbezug und Kontakte in Unternehmen.

Zur Wahl stehen die Studienangebote Pharmazeutische oder Industrielle Biotechnologie, Architektur, Bau- oder Energie-Ingenieurwesen, Bau- und Holzbau-Projektmanagement sowie BWL mit den Schwerpunkten Bau und Immobilien, Energie und Klimaschutz, Unternehmensführung oder Wirtschaftsrecht.