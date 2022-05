Bahnreisen online suchen und buchen

In vielen Gemeinden gibt es keinen Bahnschalter, an dem man eine Reise buchen kann und die Öffnungszeiten sind begrenzt. Für reisefreudige Bürger ist deshalb die Internetseite der Deutschen Bahn www.bahn.de komfortabel, die auch als App (DBNavigator) auf das Smartphone oder Tablet geladen werden kann, wie mitgeteilt wird. Auf der App erhält man rund um die Uhr Reiseauskünfte, kann eine Reise buchen, über Bezahldienste oder die Bank bezahlen, seine Fahrkarte selbst ausdrucken oder diese auf dem Smartphone digital mit sich führen. Sehr hilfreich sind unterwegs die Hinweise auf Verspätungen und alternative Zugverbindungen.

Peter Fischer, Digitalmentor, geht am Mittwoch, 18. Mai, von 10 bis 12 Uhr im Digital-Treff in der Wielandstraße 24 in Biberach (Diakonische Bezirksstelle) Schritt für Schritt mit Interessierten durch, wie man die Bahn-App installiert, nutzt und seine Daten so hinterlegen kann, dass man sie nicht bei jeder Reise neu eingeben muss. Das Smartphone oder Tablet kann man gerne mitbringen, um die App vor Ort zu installieren und die Schritte am eigenen Gerät nachzuvollziehen. Bei Bedarf wird ein weiterer Termin durchgeführt.