Bahnhofsmission sucht weitere Reisebegleiter

Die Bahnhofsmissionen Ulm, Biberach und Aulendorf bieten seit einem Jahr das Angebot „Bahnhofsmission mobil“. Dieses richtet sich an Menschen, die nicht mehr allein reisen können oder wollen. Rund 100 Personen wurden bereits im ersten Jahr betreut, darunter auch viele Kinder.

Lina ist neun Jahre alt. Ihre Eltern leben getrennt. Jedes zweite Wochenende ist sie bei ihrem Vater. Doch der lebt in einer anderen Stadt. Die Eltern können sie nicht holen oder bringen. Und allein kann sie noch nicht mit der Bahn fahren. Für Lina gibt es Menschen wie Hidde Thomsen gibt. Er ist Reisebegleiter bei der Bahnhofsmission Biberach. Er holt Lina in Ulm ab und begleitet sie nach Kißlegg.

Noch bis vor einem Jahr konnten die Mitarbeitenden in Ulm, Biberach und Aulendorf die Menschen nur bis zum Zug begleiten. An der Bahnsteigkante war Schluss. Doch das reichte nicht mehr aus. Denn Menschen wollen mobil sein – gerade im ländlichen Raum und gerade auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder Behinderungen, in seelischen Nöten oder eben Kinder wie Lisa. Für sie gibt es seit 2017 auch in Ulm und Oberschwaben „Bahnhofsmission mobil“, die kostenfreie Reisebegleitung in den Regionalzügen in Baden-Württemberg und angrenzenden Gebieten. Ob zu Verwandten, zum Arzt, zu einer Behörde, Gründe gibt es viele.

Die Bahnhofsmissionen sind stolz darauf, diesen Dienst anbieten zu können. Wer eine Reisebegleitung wünscht, ob für sich selbst oder für einen Angehörigen, braucht sich nur bei einer der drei Bahnhofsmissionen zu melden.

Neben Hidde Thomsen engagieren sich derzeit fünf weitere Frauen und Männer als Reisebegleitung. Sie tun das ehrenamtlich, als Dienst von Mensch zu Mensch. Wegen des guten Zuspruchs wünschen sich die Teams der drei Bahnhofsmissionen Unterstützung durch neue ehrenamtliche Kollegen.

Wer sich als Reisebegleiterin oder Reisebegleiter engagieren möchte, kann Kontakt zu einer der drei Bahnhofsmissionen aufnehmen. Ehrenamtliche Einsatzkräfte werden auf diese Aufgabe gut vorbereitet und dafür geschult. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Hospitation bei erfahrenen Begleitkräften auf einer Fahrt.