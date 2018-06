Bahnhofsaufzüge stehen weiter still

Ob schwerbeladen oder im Rollstuhl unterwegs: Wer in Biberach mit der Bahn fahren möchte, hat weiterhin nur barrierefreien Zugang zu Gleis 1. Wie berichtet wurden die Aufzüge wurden abgeschaltet, weil das Notrufsignal nicht weitergeleitet wird. Die Verantwortung dafür liege jedoch nicht bei der Deutschen Bahn.

„Die Störstelle liegt bei der Telekom“, teilte eine Bahnsprecherin am Mittwoch auf Anfrage mit. Man habe von der Notruftaste, über das vollständige Gerät und die Leitung sämtliche Messungen vorgenommen: alles einwandfrei. Letztlich liege der Fehler wohl im Datennetz der Telekom. Diese sei informiert und arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Wann die Aufzüge wieder benutzt werden können, sei jedoch unklar: „Eine zeitlich Prognose können wir im Augenblick nicht stellen.“

„Störungen in Aufzügen bearbeiten wir mit der Priorität hoch. Da handeln wir sofort und schieben das nicht auf die lange Bank“, sagt die Sprecherin der Bahn. Man sei in ständiger Absprache mit der Telekom. Die Abschaltung der Aufzüge bedaure man für die Kunden. Aus Sicherheitsgründen sei sie aber unabdingbar. Auf Anfrage der SZ teilte die Pressestelle der Deutschen Telekom in Berlin am späten Mittwochnachmittag mit, dass eine größere Störung nicht bekannt sei.