Bäume fallen an der Riß in Biberach

Weitere Informationen zur Maßnahme sind online unter Renaturierung der Riß in Biberach/Riß - Regierungspräsidium Tübingen (baden-wuerttemberg.de) einsehbar.

Der Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen ist wegen der fehlenden Gewässerstrukturen an der Riß in Biberach stark beeinträchtigt, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Mit der Revitalisierung der Riß je 400 Meter ober- und unterhalb der Haberhäuslestraße soll das kanalartige Gerinne in einen naturnahen Lebensraum umgebaut werden.

Ziel sei es, das gute ökologische Potenzial im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Mitte Februar werden auf der Rißinsel Gehölze gefällt, um Platz für den neuen Flusslauf zu schaffen.

Vorarbeiten im Februar, Umgestaltung ab Juni

Die Bauarbeiten des Landes am und im Gewässer sollen ab Juni beginnen und bis September abgeschlossen sein. Im Spätherbst folgen umfangreiche Pflanzarbeiten, die den Verlust der für die Veränderung des Gewässerlaufs gerodeten Gehölze kompensieren. Für die Gehölzarbeiten ist eine teilweise Sperrung der Rißinsel notwendig.

Die Riß wird künftig mäandrierend mit wechselnden Breiten und Böschungsneigungen und wesentlich strukturreicher mit unterschiedlichen Tiefen ausgebildet. „Dadurch wird sich eine größere Artenvielfalt einstellen“, versprechen die Verantwortlichen. Dies gelte sowohl für Fische und andere Lebewesen unter Wasser wie auch für Landbewohner, wie beispielsweise den Eisvogel und die Wasseramsel.

Mehr Schutz bei Hochwasser

Der Hochwasserschutz werde durch die Maßnahme an der Haberhäuslestraße und den zusätzlichen Retentionsraum ebenfalls verbessert.

Die Kosten für die Revitalisierungsmaßnahme belaufen sich auf eine Million Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Zusammen mit der Landesmaßnahme wird die Stadt Biberach die Fuß- und Radwege auf beiden Seiten der Riß umgestalten. Diese Maßnahme soll im Mai beginnen und im Anschluss an die Maßnahmen des Landes im Herbst mit dem Bau der getrennten Wege für Fußgänger und Radfahrer weitergeführt werden.

Das ist für den Spielplatz auf der Rißinsel geplant

Im Frühjahr 2023 plant die Stadt Biberach die Neugestaltung des Spielplatzes auf der Rißinsel. Hierbei soll die Riß mit flachen, gut zugänglichen Ufern direkt in die Spielplatzgestaltung mit einbezogen werden. Somit steht voraussichtlich im Sommer 2023 der Naherholungsraum Rißinsel mit zahlreichen neuen Spiel- und Beobachtungsmöglichkeiten allen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung.

Hintergrund:

Mit Bescheid vom 5. Februar 2021 hat das Landratsamt Biberach dem Regierungspräsidium Tübingen für die Renaturierung der Riß in Biberach die wasserrechtliche Planfeststellung gemäß Wasserhaushaltsgesetz für die Maßnahme erteilt.