Bad Schussenried: Im Schulkindergarten sind noch Plätze frei

Die Einrichtungen der „Sozialen Gruppenarbeit“ und des „Schulkindergartens im Mond“, stellten am Sonntag; den 18. September ihre Räumlichkeiten im Neubau in der Wilhelm-Schussen-Straße 59/1 vor. Im Erdgeschoss untergebracht ist der Schulkindergarten für Kinder von 3-7 Jahren, die einen besonderen Förderbedarf haben. Das Gebäude steht geschützt hinter einem ebenfalls neuen Wohngebäude. In großen, hellen Räumen und einem Außenspielbereich können 10-12 Kinder bestmöglich gefördert werden. Solange die Gruppe nicht voll belegt ist, werden die Kinder noch in Biberach betreut.

Im Obergeschoss ist die „Soziale Gruppenarbeit“, eine ambulante Jugendhilfemaßnahme, untergebracht. Bis zu 12 Kinder/Jugendliche von 6-16 Jahren können hier in geschütztem Rahmen positive Verhaltensänderungen erlernen. Eltern und Lehrkräfte werden miteinbezogen, gemeinsame Hilfepläne erstellt und Ziele formuliert.

„Hilfen im Kinder- und Jugend-Bereich näher zu den Familien zu bringen, ist unser Anliegen“, so Werner Krug, geschäftsführender Vorsitzender von LERNEN FÖRDERN Biberach Herr Deinet, Bad Schussenrieds Bürgermeister, habe das Areal ins Gespräch gebracht, das für den Verein aber viel zu groß war. Mit Claus Moser von Holzbau Moser, sei dann ein guter Partner gefunden worden. Mit ihm zusammen ist ein Wohngebäude mit sieben Wohnungen an der Hauptstraße und das dahinterliegende zweistöckige Gebäude von LERNEN FÖRDERN entstanden. „Durch seine kompetente, ruhige und angenehme Art haben wir etliche Genehmigungs- und Bau-Probleme hervorragend gemeistert.“ Er bedankte sich auch bei der zuständigen Geschäftsleitung, Jenny Krug, und den Mitarbeiterinnen Sarah Landthaler, Katharina Voss-Althoff und Manuela Koch für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Achim Deinet, der zusammen mit H. Bechinka (u.a. zuständig für Kindergärten) gekommen war, begrüßte diese „gelungene Infrastruktur-Einrichtung“. Die Stadt selbst könne den Bedarf langfristig nicht stemmen, „auch weil sich z.B. andere aus dem Sprachbildungsbedarf bei Kindern vollkommen rausziehen. Wir sind deshalb froh über das Engagement für benachteiligte und förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche durch LERNEN FÖRDERN Biberach hier bei uns in Bad Schussenried“.

Anmeldungen oder Infos: Schulkindergarten: Manuela Koch 07351-1821619. Soziale Gruppenarbeit: Sarah Landthaler 07583-8169050.