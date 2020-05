Eine Gartenhütte hat am Montag in Ringschnait gebrannt. Gegen 6.15 Uhr rückten die Rettungskräfte zum Einsatz in die Jakob-Bräckle-Straße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll sich in der Hütte ein Backofen befunden haben. Dieser soll Resthitze an die Außenfassade der Hütte abgegeben haben, die dadurch in Brand geriet. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.