Bachs berühmtes Werk in Sankt Josef

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, Teile I-III, wird am Samstag, 1. Dezember, ab 17 Uhr in der Sankt-Josefskirche Biberach, Birkendorferstraße 8, aufgeführt. Es musizieren vier Gesangssolisten, die Evangelische Kantorei Biberach und das süddeutsche Orchester Capella Novanta (KM Günther Luderer) unter der Leitung von Ralf Klotz.

Weihnachts-Zeit ohne Bachs Weihnachts-Oratorium? Undenkbar, und das weltweit: Das Werk gehört sozusagen zum beliebtesten aller Christusfeste dazu. In einzigartiger Weise lässt Bach sein Werk mit Paukenschlägen eröffnen, die zum Markenzeichen des Weihnachtsoratoriums und des Eingangschors „Jauchzet, frohlocket“ geworden sind. Anschließende Trompetenfanfaren erhöhen die Festlichkeit des Anlasses der Geburt Jesu Christi. Dann erzählt der Evangelist die Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas. Choräle und Arien vertiefen das Geschehen und die weihnachtliche Freude. Arien wie „Schlafe, mein Liebster“ oder „Frohe Hirten, eilt“ sind längst zum weltweiten Kulturgut geworden. Bachs „Oratorium Tempore Nativitatis Christi“ – so der Originaltitel – thematisiert die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem, die Anbetung durch die Hirten und die drei Weisen aus dem Morgenland. Das Weihnachtsoratorium gehört zu den beliebtesten und am häufigsten gespielten Werken des Komponisten.

Die Sopran-Solistin Alina Klotz ist mehrfache Preisträgerin bei „Jugend musiziert“. Gesangsunterricht erhielt sie vom Gesangspädagogen Peter Schmitz. Fortbildungen in verschiedenen Gesangskursen, Youtube-Veröffentlichungen von Auftritten und eigenen Kompositionen sowie Auftritte bei verschiedenen Oratorien und Kammermusikabenden sind Stationen ihrer jungen Karriere. Cristina Otey, Alt, wuchs in Konstanz auf. Sie hat ein Gesangsstudium an der Musikhochschule Karlsruhe (Maria Venuti) und an der Hochschule der Künste bei Peter Maus, bei KS Julie Kaufmann und bei KS Ute Trekel-Burkhardt sowie Meisterkurse absolviert. Ihr Repertoire umfasst klassische sowie zeitgenössische Musik. Bühnenerfahrung hat sie an verschiedenen Häusern gesammelt. Sie war Stipendiatin der Académie du Festival de musique in Aix-en-Provence und Mitglied des Staatsopernchors Stuttgart. Der Tenor und Evangelist Johannes Petz absolvierte sein Gesangsstudium an der Musikhochschule Trossingen, Schwerpunkt Oratorium und Liedgesang. Er ist langjähriges Mitglied der Neuen Vocalsolisten Stuttgart. Er war an zahlreichen Uraufführungen in mehreren europäischen Ländern, Fernsehauftritten, CD-Einspielungen und Rundfunkproduktionen beteiligt. Er ist Mitglied des Opernchors der Württembergischen Staatstheater Stuttgart. Ulrich Wand, Bariton, war Solist des Tölzer Knabenchors und studierte bei Professor Aldo Baldin in Karlsruhe und Susanna Eken in Kopenhagen. Er hatte Engagements an etlichen deutschen Theatern mit zahlreichen Rollen, CD- und Rundfunkaufnahmen, darunter zwei Solokantaten von Bach.

Die Evangelische Kantorei möchte mit diesem Konzert die Einstimmung und Vorfreude auf die bevorstehende Weihnachtszeit vermitteln.