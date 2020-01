Babysitterkurs für Jugendliche

Die katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau bietet dienstags am 28. Januar, 4., 11. und 18. Februar, jeweils von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr einen Babysitterkurs im Familienzentrum St Wolfgang, Siebenbürgenstraße 15, in Biberach an.

Referentinnen sind Hebamme Gertrud Schick und Sabine Laub, Montessoripädagogin und KESS-Kursleiterin aus Biberach. Die Teilnehmer lernen die Grundlagen der Säuglingspflege und der Kinderbetreuung kennen: die kindlichen Entwicklungsphasen, Ernährung und Pflege, pädagogische Kenntnisse, Beschäftigungsmöglichkeiten, Erste Hilfe und Krankheitsanzeichen.

Anmeldung erforderlich unter Telefon 07371/93590 oder über E-Mail: info@keb-bc-slg.de