B312 wegen Unfall mit zwei Verletzten derzeit voll gesperrt

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein Fiat auf der B 312 in Richtung Biberach. In de Nähe des Burrenwaldes kam die Fahrerin auf die Gegenspur. Dort war ein VW unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Fiat gegen einen Golf. Der war hinter dem Fiat unterwegs gewesen. Die Unfallverursacherin trug bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber flog die 48-Jährige in eine Klinik.

Der Lenker des up! wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Krankenwagen transportierte den 46-Jährigen in ein Krankenhaus. Die 25-jährige Golffahrerin überstand den Unfall ohne Blessuren. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 20 000 Euro. Die B 312 ist derzeit noch voll gesperrt.