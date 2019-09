B312-Ortsumfahrung: Planer untersuchen auf mehreren Grundstücken Baugrund

Der Hauptausschuss des Biberacher Gemeinderats hat in der Vorberatung der Resolution „Seebrücke – schafft sichere Häfen“ des Bündnisses für Demokratie und Toleranz im Landkreis einstimmig zugestimmt. Endgültig wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 30. September, darüber abstimmen.

Die Stadt Biberach zu einem „sicheren Hafen“ für in Seenot geratene Menschen zu machen, setzt einerseits voraus, eine gesamteuropäische Lösung für die Rettung, Verteilung und Aufnahme geflüchteter Menschen zu finden, und durch diesen Appell ...