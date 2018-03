B312: Nach den Ferien gehen Bauarbeiten weiter

Nächste Woche können Auto- und Lastwagenfahrer noch die B 312 zwischen Jordanbad und Ringschnait benutzen. Danach heißt es für über zehn Monate: Umleitung fahren. Denn die Bauarbeiten gehen nach den Faschingsferien am Montag, 19. Februar, in die zweite Runde. Bis voraussichtlich Dezember dieses Jahres soll der Ausbau der Strecke mit einer Länge von etwa 3,5 Kilometern fertig sein.

+++Ummendorf erhält erhoffte Bedarfsampel+++

Seit Weihnachten konnten Verkehrsteilnehmer wieder auf der Bundesstraße zwischen Jordanbad und Ringschnait fahren. Schon damals war klar, dass dies nur vorübergehend der Fall sein wird. Baustellenabsperrungen, Erdhaufen oder Baumstämme am Wegesrand machen deutlich: Hier rollen noch einmal die Baumaschinen an. Im ersten Bauabschnitt wurden auf einer Länge von rund 500 Metern vor dem Weiler Reichenbach 2300 Gusspfähle in den Boden eingelassen. Parallel dazu errichteten die Arbeiter in den kurvigen Bereichen drei Bohrpfahlwände, die den Hang absichern sollen.

Überholspur nach Reichenbach

Jetzt geht es mit dem zweiten Bauabschnitt weiter, dem eigentlichen Straßenbau, wie Projektleiter Wilhelm Striebel vom Regierungspräsidium Tübingen erläutert. So soll eine durchgehende Fahrbahn mit einer Breite von 7,50 Metern gebaut werden. Der Abschnitt erstreckt sich vom Kreuzungsbereich Jordanbad bis zur Abzweigung nach Winterreute. In Reichenbach wird es nach Abschluss der Arbeiten auf beiden Seiten Haltebuchten für Busse geben sowie einen neben der Straße geführten Wirtschaftsweg. Auch bei der Abzweigung nach Winterreute sollen auf beiden Seiten wieder Bushaltebuchten gebaut werden, so Striebel.

Einen neuen Verlauf wird die B 312 nach der Abzweigung Winterreute bis etwa 500 Meter vor Ringschnait erhalten. Eingeschlossen ist hierbei auch ein Zusatzstreifen für Lastwagen, Autofahrer können sie also in Richtung Ringschnait künftig sicher überholen. Darüber hinaus wird eine Brücke über die Bundesstraße gebaut, damit der landwirtschaftliche Verkehr queren kann.

Viele Bäume gefällt

Licht ist es im Wald zwischen Reichenbach und Abzweigung Winterreute geworden. Während von Biberach kommend auf der rechten Seite Fichten für die zum Teil neue Trasse gefällt wurden, sind etwa 100 Eschen zur rechten Hand wegen eines Pilzes umgemacht worden. „Weil sie vom Eschensterben betroffen waren, wurden sie gefällt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten“, erläutert Bernd Schwarzendorfer, Sprecher des Landratsamts. Die Fällung der Bäume erledigte das Kreisforstamt im Auftrag der dortigen Privatwaldbesitzer.

Der zweite Bauabschnitt soll bis Ende des Jahres fertig sein. Bis dahin ist die B 312 für den Verkehr voll gesperrt. In Fahrtrichtung Ochsenhausen erfolgt die Umleitung ab Jordanbad über Ummendorf und Ringschnait. In Fahrtrichtung Biberach führt die Umleitung ab Ringschnait über Winterreute, Bergerhausen nach Biberach durch die Theodor-Heuss-Straße und die Memminger Straße. Schätzungsweise knapp 13 Millionen Euro kostet der Ausbau.

Wie hat sich der Umbau des Jordan-Ei ausgewirkt?

Rund ein halbes Jahr ist es jetzt her, seit das Jordan-Ei umgebaut wurde. Weil es an der Einmündung Memminger Straße (B 465) ins Jordan-Ei häufig krachte, auch 2016 galt diese Stelle als Unfallschwerpunkt, gestalteten die Verantwortlichen diesen Bereich um. Unter anderem wurde eine Gabionenwand und ein U-Turn errichtet. Die Kosten betrugen etwa 1,4 Millionen Euro und wurden vom Bund getragen. Inwiefern diese Maßnahme zur Entschärfung der Situation beigetragen hat, darüber könne die Polizei noch keine Aussage treffen, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, Uwe Krause. Seit November ereigneten sich vier Unfälle im gesamten Jordan-Ei-Bereich. An der umgebauten Querung habe es keinen gegeben, so der Sprecher. Jedoch fehlten belastbare Zahlen, die Entwicklung müsste über einen längeren Zeitraum beobachtet werden.

