B30: Die Lebensader der Region

Für die einen ist sie die wirtschaftliche Lebensader für die Region, für die anderen ein verkehrstechnisches Dauerärgernis – die Bundesstraße 30 zwischen Ulm und dem Bodensee. In einer Serie wird die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in den nächsten vier Wochen die spannenden, berührenden, teils auch tragischen Geschichten über die B 30 erzählen, die sich entlang der insgesamt 102 Kilometer langen Straße entdecken lassen.

Unsere Reporter haben Pendler getroffen, die in ihrem Leben mehrere Hunderttausend Kilometer auf der B 30 gefahren sind. Sie haben mit Feuerwehrleuten und Polizisten gesprochen, die sehr belastende Einsätze auf dieser Straße bewältigen mussten, die als eine der gefährlichsten Strecken Deutschlands gilt. Die B 30 ist für manche angrenzenden Kommunen Fluch und Segen zugleich: Anwohner leiden unter dem Lärm der schier unendlichen Autokolonne, die Gemeinde wiederum freut sich über Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen, die an der Verbindung hängen. Döner, Pommes rot-weiß und Currywurst – unser Restaurantkritiker ist der Frage nachgegangen, wie die Versorgungslage für hungrige Reisende entlang der B 30 ist. Und schließlich stellt sich die Frage, wie es jetzt mit dem Ausbau weitergehen soll. Nach über sechs Jahren Bauzeit ist Ende 2019 der letzte Bauabschnitt der Ortsumfahrung Ravensburg für den Verkehr freigegeben worden.

Von dem neuen, 5,5 Kilometer langen Teilstück, erhofft sich Ravensburg jetzt eine deutliche Entlastung vom Durchgangsverkehr, der die Stadt extrem einschnürt. Wie weitere Gemeinden, die an der B 30 liegen, zum Beispiel Gaisbeuren, Enzisreute oder Meckenbeuren. Hier verläuft die Bundesstraße mitten durch den Ort. Der Grund: Der Ausbau der stark befahrenen Straße zwischen Ulm und Bodensee entstand im Lauf der Jahrzehnte wie ein Flickwerk.

Die Ursprünge der B 30 gehen zurück bis auf die Römer. Sie legten eine Verbindungsachse zwischen Lindau, Ravensburg, Waldsee und Rißtissen an – damals die einzige befestigte Straße weit und breit. Nach dem Ende der Römerzeit verfiel die Verbindung teilweise, sie wurde nur noch in Teilstücken genutzt. Aus dem Dunkel der Geschichte taucht sie erst wieder im 18. Jahrhundert auf, schon damals stark genutzt als Post- und Staatsstraße, aber auch als wichtige Brücke in Richtung Schweiz und Italien.

Im Lauf der Zeit erhielt die Verbindung immer wieder neue Namen. Sie war die württembergische Staatsstraße 49, die Fernverkehrsstraße 30, die Reichsstraße 30. Schon Mitte der 1930er-Jahre plante man eine Umgehungsstraße für Ravensburg, die nun, rund 70 Jahre später, endlich realisiert wurde. Wechselnde Namen, wechselnde Planungen, das Aufgeben von Plänen, Geld- und Personalmangel: All das ist charakteristisch für die Geschichte der B 30.

Noch heute sind Ausbauzustand und Verlauf der Strecke zwischen Ulm und Bodensee sehr uneinheitlich. Der Streckenausbau zwischen Ulm und Biberach ähnelt dem einer Autobahn, doch danach fährt der Verkehrsteilnehmer auf einer zweispurigen Straße, in der nur an einigen Stellen dritte Fahrstreifen zum Überholen zur Verfügung stehen. Richtung Süden wird der Zustand nicht besser; als besonders belastet – selbst im bundesweiten Vergleich – gelten die Ortsdurchfahrten Enzisreute und Gaisbeuren. Erst nördlich von Baindt verbessert sich die Situation wieder, eine vierspurig ausgebaute Strecke, die sich nach dem Weiterbau nun bis in den Ravensburger Süden fortsetzt und dort den Bodenseekreis erreicht.

Doch dann ist erst einmal Schluss mit der Fahrfreude. Denn bis zum See geht es dann so weiter wie zwischen Biberach und Baindt: zweispurig, durch überfüllte Ortsdurchfahrten – und mit Staus. Denn: Die B 30 ist nicht nur eine Verbindung, auf der es dramatisch mehr tödliche Verkehrsunfälle als auf anderen Bundesstraßen in Deutschland gibt. Sie gilt auch als extrem stauträchtig. Der Berufspendler quält sich zwischen Bad Waldsee und Baindt, der Ausflügler am Sonntagnachmittag zwischen Friedrichshafen und Ravensburg.

So schnell wird sich daran nichts ändern. Der 1969 geplante Bau einer Autobahn zwischen Günzburg und Friedrichshafen (über Ulm und Ravensburg) wurde 1980 verworfen. Stattdessen sollte die B 30 aus- und abschnittsweise neugebaut werden. Doch das war nicht so einfach. Laufend kam es zu Streichungen angedachter Ausbaustrecken aus den jeweiligen Bedarfsplänen für die Bundesfernstraßen. Vielen Projekten wurde der Bedarf abgesprochen. Oder es fehlte das Geld, weil nach der Wiedervereinigung die Mittel für den Straßenbau über Jahre hinweg drastisch gekürzt wurden.

So kam es zwar in den Folgejahren immer wieder zu Aus- oder Neubauten (Umgehung Bad Waldsee, Neubau Biberach-Nord bis Biberach-Jordanbad, erster Abschnitt der Ortsumgehung Ravensburg, Umfahrung von Baienfurt und Baindt). Doch das Flickwerk bleibt – trotz des neuen 5,5 Kilometer langen Abschnitts zwischen Ravensburg-Süd und Untereschach, mit dessen Bau 2013 begonnen worden war.

Gefordert wird seit vielen Jahren auch der vierstreifige Ausbau des gut fünf Kilometer langen Abschnitts zwischen Biberach-Jordanbad und Hochdorf. Dieser Bereich gilt unter Rettungskräften als besonders unfallträchtig – trotz oder möglicherweise gerade wegen der vor einigen Jahren hinzugefügten Überholspur. Inzwischen ist dieser Abschnitt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufgenommen worden. Wann es aber tatsächlich mit den Bauarbeiten losgehen könnte, ist derzeit nicht abzusehen. Auch diesem Thema wird sich die Redaktion im Lauf der Serie nochmals widmen.

Immer noch klafft auch eine Ausbaulücke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen. Und auch hier wird immer wieder geplant, verworfen, über neue Trassen nachgedacht – und wo diese verlaufen könnten. Das bringt regelmäßig betroffene Anwohner ebenso auf wie die Naturschützer. Weiterhin gilt: Wer Straßen bauen will, der braucht einen langen Atem. Denn auch wenn es inzwischen wieder mehr Geld für den Straßenbau gibt, gehen die Probleme nicht aus. Aufgrund fehlenden Personals ist die Straßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg derzeit nicht in der Lage, im größeren Stil in neue Planungen einzusteigen.