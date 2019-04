B-Jugend der TG Biberach gewinnt das Double

Die in dieser Saison erfolgreichste Jugendmannschaft der Handballabteilung der TG Biberach hat sich am Sonntag den nächsten Titel gesichert. Nach dem Gewinn der Württemberg-Liga Süd und dem Finalerfolg um den Titel des württembergischen Meisters gegen die Stuttgarter Kickers Ende März ließ die weibliche B1 nun die Krönung folgen. Die Mannschaft gewann in Kornwestheim gegen die Meister aus Baden und Südbaden den HBW-Pokal der weiblichen B-Jugend.

Im ersten Spiel konnten die TG-Handballerinnen gegen den badischen Meister, die WSG Neuenbürg-Pforzheim, dank einer starken kämpferischen Leistung sieben Sekunden vor Schluss ein 16:16-Unentschieden erreichen. Nachdem im Anschluss Pforzheim gegen den südbadischen Meister SG Maulburg/Steinen mit 21:18 gewann, war die Ausgangslage klar – mit vier Toren Unterschied musste die TG Biberach gegen Maulburg gewinnen.

Die Biberacherinnen zeigten von Beginn an, dass der Pokal nur an die Riß gehen konnte. Bereits zur Halbzeit lagen sie mit fünf Toren in Führung (13:8). Letztendlich wurde der südbadische Meister dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 27:16 klar bezwungen. Ausruhen auf ihren Erfolgen können sich die B-Juniorinnen nicht, denn bereits am Wochenende steht für das Team die nächste Herausforderung an – die Teilnahme an der Qualifikation zur Baden-Württembergischen Oberliga für die kommende Saison.